شاهد: مصاب بمتلازمة داون يشجع شقيقه الجريح برصاص الاحتلال خلال زيارته في المستشفى

نشرت ناشطة فلسطينية فيديو لشقيقها المصاب بمتلازمة داون وهو يواسي ويشجع شقيقه الجريح الذي أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال زيارته في المستشفى.

ويظهر الشاب نضال حرز الله وهو يمسك بيد شقيقه محمد الذي أصابه الاحتلال بجراح خطيرة في نابلس، وهو يردد “بطل، جدع، راجل قوي”.

وتسأله شقيقته عما سيقوله عندما يخرج شقيقه محمد من المستشفى، ليرد بالقول “أهلًا وسهلًا نورت الدار، كل الناس بيزغردوا لك”.

جدير بالذكر أن الشاب محمد حرز الله، أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة بنابلس يوم 24 يوليو/تموز الماضي، ويعاني من جروح مفتوحة لا تلتئم بفعل الرصاص الذي أحرق جلده ولم يعد ينمو.

وقالت رشا حرز الله شقيقة الجريح محمد، في منشور عبر حسابها على فيسبوك، إن الطبيب أخبرهم أن الرصاص لم يهشم جمجمته ودماغه من الناحية اليسرى فقط، وإنما أحدث تهشمات وتورمات في الجهة اليمنى أيضًا.

وأضافت -نقلًا عن الطبيب- أن جلد رأس محمد محترق بالكامل، وأن الكثير من الخلايا لم تتجدد منذ يوم الإصابة، مع أنه من المفترض أن تتجدد كون الأوعية الدموية في الدماغ.

يُذكر أن متلازمة داون حالة وراثية، تحدث عندما يولد الطفل مع 47 كروموسومات بدلًا من 46 العادية، وهذا الكروموسوم الإضافي يتسبب في تأخير نمو الدماغ وتشوهات جسدية عدة.

ويمكن أن يولد الأطفال ولديهم متلازمة داون بغض النظر عن العرق والجنس والوضع الاجتماعي أو الاقتصادي.