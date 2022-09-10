ولي العهد البريطاني وشقيقه هاري وزوجتاهما يصافحون الحشود خارج قلعة وندسور (فيديو)

رافق الأمير هاري وزوجته ميجان الأمير وليام -وريث العرش- وزوجته كيت في جولة بين الحشود قرب قلعة وندسور، اليوم السبت، في مشهد أثار الأمل في التقارب بين الأخوين.

وتوترت العلاقات بين نجلي ملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث بعد تخلي هاري وميجان عن ألقابهما الملكية وانتقالهما للإقامة في الولايات المتحدة.

وكان هاري وميجان في زيارة قصيرة إلى بريطانيا عندما توفيت الملكة إليزابيث الثانية، الخميس.

ومثل كبار أفراد العائلة المالكة، سارع هاري ليكون بجانب الملكة عندما تدهورت صحتها في قلعة (بالمورال) في اسكتلندا.

وقال المتحدث باسم وليام إنه دعا هاري وميجان لمرافقته مع كيت في الجولة سيرًا على الأقدام أمام قلعة وندسور.





ووصف مصدر ملكي هذه الجولة بأنها استعراض مهم للوحدة في وقت بالغ الصعوبة تمر به العائلة، وخرجوا من السيارة نفسها وكلهم يرتدون ملابس سوداء.

ولم يتفاعل الأخوان وزوجتيهما معًا كثيرًا خلال 40 دقيقة من المشي بالقرب من واحد من المنازل الإنجليزية التي كانت مفضلة للملكة، إذ توقفوا لقراءة الرسائل المتروكة وسط الزهور والمصافحة وتبادل أطراف الحديث مع بعض من آلاف الناس الذين احتشدوا في المكان.



وأمضى وليام بعض الوقت في الانحناء لتبادل الحديث مع أطفال، بينما قبلت كيت وهاري الزهور ورسائل التشجيع من الحشد.

وسُمع وليام وهو يخبر أحدهم أن اليومين اللذين أعقبا وفاة الملكة كانا “سرياليين للغاية”، وقال “كنا جميعا نظن أنها -الملكة إليزابيث- لا تُقهر”.