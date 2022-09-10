من الحرب إلى ملكية الحيتان والدرافيل البريطانية.. ما هي حدود صلاحيات الملك تشارلز الثالث؟

ورث الملك تشارلز الثالث عن والدته الملكة إليزابيث الثانية مجموعة من الصلاحيات.

ويتمتع ملك بريطانيا بدور أساسي بصفته رأس الدولة، لكنه لا يحكم بشكل واقعي، لأن الحكم وتصريف الأمور على أرض الواقع من مهمة الحكومة.

ويظهر الدور الملكي بوضوح خلال فترات الأزمات، حيث يُعد الملك رمزا للأمة والوحدة الوطنية والاستقرار.

ويبرز هذا الدور من خلال الخطابات التي يوجهها إلى الشعب، علاوة على الزيارات التي يجريها للمؤسسات الحيوية مثل القوات المسلحة والمدارس والمستشفيات وغيرها.

منصب سيادي من دون حكم فعلي

ويُعرّف الموقع الإلكتروني للعائلة المالكة في بريطانيا الملكية البريطانية بأنها ملكية دستورية، أي أن الملك هو رئيس الدولة ذو المنصب السيادي، إلا أن صلاحية سنّ التشريعات تبقى من اختصاص البرلمان المنتخب من الشعب.

ويعتبر ملك بريطانيا رئيسا للسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، بالإضافة إلى أنه القائد العام للقوات المسلحة، والحاكم الأعلى لكنيسة إنجلترا.

ومن ضمن صلاحيات الملك الدعوة إلى إجراء الانتخابات العامة، وحل البرلمان واستدعائه للاجتماع.

ويقع على عاتق الملك أيضا التصديق على مشاريع القوانين التي يصدرها البرلمان والتوقيع عليها لكي تكتسب صفة النفاذ.

ويمكن للملك نظريا رفض المصادقة على القوانين، لكن المرة الأخيرة التي استخدم فيها هذا الحق كانت عام 1708 في عهد الملكة آن.

ويعد الملك هو المسؤول عن تعيين رئيس الحكومة عقب أي انتخابات عامة أو في حالة استقالة سلفه لأي سبب.

إعلان حالة الحرب

ويحتفظ الملك بحق إعلان حالة الحرب ضد دول أخرى، غير أن هذه الصلاحية تمارس عمليا من قبل رئيس الحكومة والبرلمان.

وعلى مستوى السلطة القضائية، لدى الملك سلطات محدودة للغاية حيث يمكنه فقط إصدار عفو ملكي لتخفيف أحكام الإعدام.

ويُعد الملك فوق القانون ولا تمكن مقاضاته أبدا، كما لا تمكن محاسبته في القضايا المدنية.

وعلى مستوى القوات المسلحة، يعتمد ملك بريطانيا على نصيحة واستشارة كبار قادة الجيش والبرلمان قبل اتخاذ أي قرار بهذا الشأن، حيث يعتبر الملك هو القائد العام للقوات المسلحة البريطانية.

ويجب على كل أفراد القوات المسلحة أداء قسم الولاء للملك عند انضمامهم إلى صفوف تلك القوات، ويطلق عليهم (قوات صاحب الجلالة).

ويأتي ضمن صلاحيات الملك حق تعيين الضباط في القوات المسلحة وطردهم من الخدمة، بالإضافة إلى تنظيم واستخدام القوات المسلحة، حيث يسيطر التاج الملكي نظريا على الطريقة التي تستخدم بها هذه القوات.

المزيد من الصلاحيات والامتيازات الملكية

ويتمتع ملك بريطانيا بالمزيد من الامتيازات والصلاحيات، أبرزها حق منح ألقاب التكريم وبينها ألقاب الفرسان والنبلاء.

ويُمكن للملك أيضا إصدار وسحب جوازات السفر، لكن وزراء الحكومة يستخدمون هذه الصلاحية نيابة عنه حيث تصدر كل جوازات السفر البريطانية باسم الملك.

ويمتلك أيضا صلاحية مصادرة السفن لاستخدامها في خدمة التاج البريطاني، واستخدمت هذه الصلاحية لوضع اليد على سفينة الركاب (الملكة إليزابيث الثانية) بعد الغزو الأرجنتيني لجزر فوكلاند عام 1982.

وتعتبر كل طيور البجع الموجودة في المياه العامة في بريطانيا وكل الحيتان والدرافيل الموجودة في المياه البريطانية ملكية تابعة للملك.

ويملك الملك كافة البجع الموجود في نهر التايمز غير المملوك لأحد بعينه، كما يملك ولي العهد بعضا من هذه الطيور.

ويقوم حارس البجع الملكي بإعطاء البجع الرعاية الصحية الكاملة ويوضع طوق حول رقابها بالهوية والرقم الخاص بكل بجعة.

ولا يحتاج ملك بريطانيا إلى رخصة قيادة سيارة أو جواز سفر، رغم أن رُخص القيادة تصدر باسمه، لكن أفراد العائلة المالكة الآخرين يحملون وثائق سفر تضمن لهم حرية التنقل.

ولا يذهب الملك إلى البنوك، لكن لديه ماكينة صراف آلي في القصر، كما أنه غير مُلزم بدفع الضرائب، إلا أن الملكة إليزابيث كانت تدفعها بشكل طوعي عام 1993.

وأصبح الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة رسميا، اليوم السبت، بإعلان من مجلس اعتلاء العرش في قصر سانت جيمس القديم في العاصمة لندن بعد يومين من وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية عن 96 عاما.