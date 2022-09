حياته مع ديانا ودَيْن على جده عمره 350 عاما.. أرقام مميزة في حياة الملك تشارلز

تم اليوم السبت إعلان (تشارلز الثالث) رسميا ملكا جديدا لبريطانيا خلفا لوالدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

ومع وفاة الملكة إليزابيث، البالغة من العمر 96 عاما يوم الخميس بعد جلوسها على العرش مدة 70 عاما، بدأ تنفيذ خطط موضوعة منذ وقت طويل ومعدة جيدا لفترة حداد تستمر أياما وجنازة رسمية.

وانتظر (تشارلز الثالث) عقودًا قبل أن يصبح يوم الخميس ملكًا وهو في الثالثة والسبعين من عمره.

The @NatashasLegacy Foundation aims to prevent and eradicate allergic disease, focussing on medical research, laws, and raising awareness to ensure the needs of people living with allergy are met in a meaningful way. 🔗 https://t.co/BRD0ro6Uci pic.twitter.com/rZ5QWlckh1 — Clarence House (@ClarenceHouse) September 7, 2022

وفيما يلي أرقام في حياة الملك الجديد

(2) هو عدد المرات التي أصيب فيها الملك الجديد بفيروس كورونا الذي اجتاح العالم أواخر عام 2019.

ويمثل الرقم (3) السن التي أصبح فيها الملك الجديد، الأول في ترتيب خلافة العرش البريطاني بعد وفاة جده جورج السادس وجلوس والدته على العرش لتصبح الملكة إليزابيث الثانية.

أمّا الرقم (4) فهو مناسبة خاصة له، إذ يمثل السن التي بدأ فيها تسريح شعره بطريقة شديدة الترتيب، مقسومًا بواسطة الفرق الجانبي الشهير الذي ميّز شكله.

سنوات الأميرة ديانا

والرقم (11) هو عدد السنوات التي أمضاها مع ديانا قبل انفصالهما عام 1992، بعد أن اتهمته الأميرة الراحلة بخيانتها مع كاميلا باركر بولز، وأصبح طلاقهما رسميًّا عام 1996.

ويمثل (27) عدد رسائل مكتوبة بخط اليد بعث بها الملك الجديد إلى حكومة توني بلير بين عامي 2004 و2005. وسميت “مذكرات العنكبوت الأسود” نظرًا إلى كثرة ما تخللها من علامات تعجب وعبارات مشطوبة، وتضمنت ملاحظات بشأن مواضيع عدة.

How King Charles' infamous 'black spider memos' will affect his leadership https://t.co/25B8XWu2jR pic.twitter.com/pl7EvP9jvU — New York Post (@nypost) September 10, 2022

ومن بين تلك الموضوعات، عتاد القوات البريطانية في العراق والأدوية العشبية وذبح حيوانات الغرير لمحاربة السل البقري. وشكّلت خروجًا عن واجب الحياد الذي درجت على التزامه الأسرة الملكية في النظام البريطاني.

أمّا الرقم (52) فهو عدد السنوات التي قاد خلالها سيارة من طراز “أستون مارتن دي بي 6” ذات سقف قابل للطي (كابريوليه) استحوذ عليها عام 1970.

وهذه السيارة التي استعارها الأمير وليام وزوجته كيت لمغادرة قصر باكنغهام بعد زواجهما عام 2011، تعمل منذ عام 2008 بوقود حيوي مصنوع من بقايا النبيذ الأبيض الإنجليزي ومصل اللبن الناتج من إنتاج الجبن.

الزواج من كاميلا

ويمثل الرقم (56) مناسبة خاصة بالنسبة لتشارلز، فقد كان هو عمره عندما تزوج للمرة الثانية من كاميلا باركر بولز في 9 أبريل/نيسان 2005 بعد أكثر من 30 عاما من لقائهما الأول.

والرقم (350) هو عدد الأعوام التي كان يعود إليها دين سدده عام 2008 لشركة لتصنيع الأزياء العسكرية، إذ إن جده الملك تشارلز الثاني لم يردّه في حينه، أي في عام 1651.

ودفع تشارلز للشركة 567.30 يورو (نحو 453.15 جنيهًا إسترلينيًّا)، ولكن من دون الفوائد.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

وبلغ عدد أطنان ثاني أكسيد الكربون الذي بلغته البصمة الكربونية لتشارلز وكاميلا عام 2019 الرقم (3344).

ورقم (مليون) في حياة الملك الجديد هو عدد الأشخاص الذين حصلوا على مساعدة من مؤسسته الخيرية التي أنشأها عام 1976 للشباب المعوزين، من أجره من البحرية الملكية.

ومليون جنيه (1.21 مليون دولار) هو مبلغ التبرع الذي تلقته مؤسسته من عائلة ابن لادن عام 2013.

أما عدد متابعي الملك الجديد وزوجته كاميلا، فقد بلغ نحو مليون و600 ألف، أما ابنه وليام وزوجته كيت فيبلغ عدد متابعي حسابهما نحو 13.9 مليون متابع.