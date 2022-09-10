فلسطينيون يشعلون النيران في برج عسكري إسرائيلي شمال الخليل (فيديو)

اشتعلت النيران في برج عسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلّة اليوم السبت، جرّاء رشقه بزجاجات حارقة من قبل شبان فلسطينيين ملثمين.

إشعال النار في برج عسكري لجنود الاحتلال شمال #الخليل pic.twitter.com/YBo3Wf5qkn — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 10, 2022

وأظهرت مقاطع فيديو اشتعال النيران في البرج، كما بيّنت المقاطع دخول سيارة إسعاف إسرائيلية إلى الموقع الذي أخذت سحب الدخان وألسنة اللهب تتصاعد منه.

ونقلت عن مصادر محلية إصابة 7 جنود إسرائيليين نتيجة احتراق البرج.

تغطية صحفية: "ملثمون يشعلون النار في برج عسكري لجنود الاحتلال أثناء نومهم داخله على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل".#فلسطين pic.twitter.com/KxklpHVL0T — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 10, 2022

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال كانوا نائمين لحظة اشتعال الموقع واستيقظوا بعد امتداد النيران في المكان، وهرعت سيارات الإسعاف الإسرائيلية إلى الموقع.

يذكر أن سلطات الاحتلال أصدرت أمرًا عسكريًّا بمصادرة 401 دونم من أراضي مخيم العروب وبلدتي بيت أمر وحلحول لشق طريق استيطاني يمتد من عصيون شمال مدينة الخليل حتى حلحول.

🔴 متابعة صفا| بالفيديو.. إحراق برج عسكري إسرائيلي شمال الخليل اشتعلت النيران صباح السبت في برج عسكري إسرائيلي على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلّة؛ جرّاء رشقه بالزجاجات الحارقة من الشبان الفلسطينيينhttps://t.co/dW9Wkqbus3 — وكالة صفا (@SafaPs) September 10, 2022

ويعزل الشارع الاستيطاني مخيم العروب وبلدة بيت أمر وأجزاء كبيرة من مدينة حلحلول، ويهدف لربط “القدس الكبرى” مع مستوطنة كريات أربع وكرمي تسور، وسيمنع الفلسطينيين من استخدام هذا الشارع في المستقبل.

وبدأ الاحتلال تنفيذ سياسة الطرق الالتفافية بهدف ربط المستوطنات ببعضها وتجنب الدخول إلى مراكز المدن من خلال مصادرة الآلاف من الدونمات الزراعية.