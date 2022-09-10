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فلسطينيون يشعلون النيران في برج عسكري إسرائيلي شمال الخليل (فيديو)

10/9/2022-|آخر تحديث: 10/9/202204:52 PM (مكة المكرمة)

اشتعلت النيران في برج عسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلّة اليوم السبت، جرّاء رشقه بزجاجات حارقة من قبل شبان فلسطينيين ملثمين.

وأظهرت مقاطع فيديو اشتعال النيران في البرج، كما بيّنت المقاطع دخول سيارة إسعاف إسرائيلية إلى الموقع الذي أخذت سحب الدخان وألسنة اللهب تتصاعد منه.

 

ونقلت عن مصادر محلية إصابة 7 جنود إسرائيليين نتيجة احتراق البرج.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال كانوا نائمين لحظة اشتعال الموقع واستيقظوا بعد امتداد النيران في المكان، وهرعت سيارات الإسعاف الإسرائيلية إلى الموقع.

يذكر أن سلطات الاحتلال أصدرت أمرًا عسكريًّا بمصادرة 401 دونم من أراضي مخيم العروب وبلدتي بيت أمر وحلحول لشق طريق استيطاني يمتد من عصيون شمال مدينة الخليل حتى حلحول.

ويعزل الشارع الاستيطاني مخيم العروب وبلدة بيت أمر وأجزاء كبيرة من مدينة حلحلول، ويهدف لربط “القدس الكبرى” مع مستوطنة كريات أربع وكرمي تسور، وسيمنع الفلسطينيين من استخدام هذا الشارع في المستقبل.

وبدأ الاحتلال تنفيذ سياسة الطرق الالتفافية بهدف ربط المستوطنات ببعضها وتجنب الدخول إلى مراكز المدن من خلال مصادرة الآلاف من الدونمات الزراعية.

المصدر : الجزيرة مباشر