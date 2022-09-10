أثريون مصريون يعثرون على قوالب “جبن أبيض” عمرها 2600 سنة (فيديو)

عثر فريق تابع لوزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم السبت، على مجموعة من الأواني الفخارية عليها كتابات باللغة المصرية القديمة، وذلك خلال أعمال الحفائر بمنطقة آثار سقارة للموسم السادس على التوالي.

وقال مصطفى وزيري -الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية- إنهم عثروا بداخل هذه الأواني على مجموعة من قوالب الجبن الأبيض، التي من المرجح أن ترجع إلى العصر المتأخر في الفترة الزمنية للأسرتين الفرعونيتيْن 26 و27.

وأشار إلى أن المصري القديم كان يطلق على الجبن الأبيض اسم (حرم) وتغيرت خلال العصور القبطية إلى كلمة (حلوم) ثم أصبحت تُعرف الآن باسم “الجبن الحلوم”.

ولفت وزيري إلى أن مجموعة أخرى من الأواني ما زالت مغلقة تمامًا وسوف تفتحها البعثة خلال الأيام القليلة القادمة لمعرفة ما تحويه بداخلها من أسرار، وستواصل أعمال الحفائر للكشف عن مزيد من كنوز هذه المنطقة، على حد تعبيره.

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استأنفت البعثة الأثرية المصرية أعمال موسم الحفائر بمنطقة آثار سقارة، و التي أسفرت عن الكشف عن مجموعة من الأواني الفخارية وبداخلها مجموعة من قوالب الجبن الأبيض، والتي من المرجح أن ترجع إلى العصر المتأخر في الفترة الزمنية للأسرة 26 و 27. pic.twitter.com/X11T1mzozt — مشاريع مصر Egypt (@EgyProjects) September 10, 2022

وفي عام 2018، بدأت بعثة الآثار المصرية أعمالها بالموقع، ونجحت خلال السنوات الماضية في الكشف عن مقبرة فريدة لكاهن الأسرة الخامسة (واحتي)، بالإضافة إلى 7 مقابر صخرية منها 3 مقابر من الدولة الحديثة وأربعة مقابر من الدولة القديمة، وواجهة مقبرة من الدولة القديمة.

وزارة الآثار تعلن العثور على مجموعة من الأواني الفخارية عليها كتابات باللغة المصرية القديمة بداخلها قوالب من الجبن الأبيض بمنطقة سقارة ومن المرجح أنها تعود للأسرة 26 و27 pic.twitter.com/G2RZypyF6y — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 10, 2022

كذلك، كشفت البعثة عن أكثر من ألف تميمة من الفيانس وعشرات من تماثيل القطط الخشبية ومومياوات قطط وتماثيل خشبية ومومياوات لحيوانات.

وفي 2020، كشفت عن أكثر من 100 تابوت خشبي مغلق بحالتهم الأولى من العصر المتأخر داخل آبار للدفن، و40 تمثالا لإله جبانة سقارة بتاح سوكر بأجزاء مذهبة و20 صندوقًا خشبيا للإله حورس.

وصنّف هذا الكشف على أنه واحد ضمن أهم عشرة اكتشافات أثرية لعام 2020 والأكثر جذبا للأنظار وفق مجلة الآثار الأمريكية.