إطلاق المدفعية البريطانية تحية للملك تشارلز الثالث بعد تنصيبه رسميا (فيديو)

أُعلن تشارلز رسميا ملكا جديدا لبريطانيا اليوم السبت في مراسم أقيمت في قصر سانت جيمس، حيث هتف رؤساء الوزراء السابقون والأساقفة وعدد من الساسة “حفظ الله الملك”.

وحيّت طلقات مدفعية إعلان الملك الجديد في أنحاء بريطانيا، حيث أطلق جنود من الفرقة الملكية لخيالة المدفعية الطلقات تحية للمك الجديد.

ومع وفاة الملكة إليزابيث البالغة من العمر 96 عاما يوم الخميس بعد جلوسها على العرش لسبعين عاما، بدأ تنفيذ خطط وضعت منذ وقت طويل ومعدة جيدا لفترة حداد تستمر أياما وجنازة رسمية تقام خلال أيام.

وخلف تشارلز (73 عاما) والدته يوم الخميس، لكن مجلس الخلافة اجتمع اليوم السبت لإعلان تنصيبه، وكان ابنه ووريث عرشه وليام وعقيلة الملك كاميلا ورئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس من بين من وقعوا على البيان.

وانهالت التعازي لوفاة إليزابيث، أطول ملوك بريطانيا بقاء على العرش من الداخل وحول العالم، وتم استخدام معالم تاريخية لتكريم مسيرتها مع إضاءة مبان في أوربا وأمريكا وأفريقيا بألوان العلم البريطاني الأحمر والأبيض والأزرق.

وفي بريطانيا، بدأ الناس في التجمع خارج القصور الملكية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، مع تدفق الآلاف على قصر بكنغهام لتقديم الاحترام للملكة وخليفتها تشارلز.

وأدت جوقة الكنيسة النشيد الوطني باستخدام عبارة "ليحفظ الله الملك"، التي غنيت على هذا النحو آخر مرة عام 1952، قبل أن تتغير إلى "ليحفظ الله الملكة" مع وصول إليزابيث الثانية إلى العرش.#الملكة_إليزابيث #الملك_تشارلز_الثالث pic.twitter.com/s9AeBBFvU6 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 10, 2022

وتشارلز هو ملك ورئيس المملكة المتحدة و14 دولة أخرى منها أستراليا وكندا وجاميكا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة.

وأعلنت بريطانيا فترة حداد حتى إقامة الجنازة الرسمية للملكة الراحلة والتي وصفها حفيدها هاري ذات مرة بأنها “جدة الأمة”.

وتولت إليزابيث، التي كانت أقدم وأطول زعماء العالم في المنصب، العرش بعد وفاة والدها الملك جورج السادس في السادس من فبراير شباط 1952، عندما كانت في الخامسة والعشرين من عمرها.