أفغانستان.. فتيات يتظاهرن احتجاجا على إغلاق طالبان مدارسهن (فيديو)

أثار قرار حركة طالبان بإغلاق إحدى مدارس البنات في ولاية بكتيا بجنوب شرق أفغانستان غضب الفتيات والأهالي، ونظمت الفتيات مظاهرات احتجاجية للمطالبة برفع القيود المفروضة على تعليم البنات ولاسيما في المدارس الثانوية.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها قناة (طلوع نيوز) الأفغانية ومواقع تواصل اجتماعي عددا كبيرا من الفتيات خلال مشاركتهن في مظاهرات مناهضة لقرار طالبان إغلاق عدد من المدارس الثانوية.

وأكدت الطالبات أن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان، وطالبن بإعادة فتح المدارس بشكل رسمي.

#AFG: after more than a year being kept in home school girls in Paktia of Afghanistan protested today demanding reopening of schools for girls.

Since last August, when the Taliban took control of Afghanistan, girls have been banned from going to school. pic.twitter.com/mFtKMGofgV

— Zahra Rahimi (@ZahraSRahimi) September 10, 2022