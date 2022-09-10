أفغانستان.. فتيات يتظاهرن احتجاجا على إغلاق طالبان مدارسهن (فيديو)

أثار قرار حركة طالبان بإغلاق إحدى مدارس البنات في ولاية بكتيا بجنوب شرق أفغانستان غضب الفتيات والأهالي، ونظمت الفتيات مظاهرات احتجاجية للمطالبة برفع القيود المفروضة على تعليم البنات ولاسيما في المدارس الثانوية.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها قناة (طلوع نيوز) الأفغانية ومواقع تواصل اجتماعي عددا كبيرا من الفتيات خلال مشاركتهن في مظاهرات مناهضة لقرار طالبان إغلاق عدد من المدارس الثانوية.

وأكدت الطالبات أن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان، وطالبن بإعادة فتح المدارس بشكل رسمي.

#AFG: after more than a year being kept in home school girls in Paktia of Afghanistan protested today demanding reopening of schools for girls. Since last August, when the Taliban took control of Afghanistan, girls have been banned from going to school. pic.twitter.com/mFtKMGofgV — Zahra Rahimi (@ZahraSRahimi) September 10, 2022

وأبرز مقطع مصور آخر حالة الحزن والبكاء التي مرت بها الفتيات بسبب إغلاق المدارس، وقد شددن على أن من حقهن متابعة تقدمهن الدراسي في بلادهن، وطالبن حركة طالبان بمنحهن هذا الحق.

ويأتي احتجاج الفتيات اليوم بعد نحو 3 أيام من قيام السكان المحليين في عدة مناطق بتحدي قرار سابق لطالبان بشأن إغلاق مدارس ثانوية للفتيات، حيث قاموا بإعادة فتح عدد من المدارس المغلقة من دون إذن رسمي.

ويوم الأربعاء الماضي، أخبر سكان ونشطاء حقوقيون في مقاطعة باكتيا قناة (أيه بي سي) الأمريكية بأنه تمت إعادة فتح 4 مدارس ثانوية على الأقل للفتيات في غارديز عاصمة المقاطعة، ومدرسة أخرى في منطقة سامكاني من قبل أعضاء هيئة التدريس المحلية والشيوخ.

Education is the basic human right of Afghan girls, open their schools and let them learn. School girls went out to the streets in #Paktiya today to protest the Taliban ban on girls' education in Afghanistan. #SupportPaktiya #LetAfghanGirlsLearn pic.twitter.com/ILE0M7vbBv — Javid Faisal (@Javidfaisal) September 10, 2022

بيد أن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد عارض ما قام به السكان المحليون، وقال في تصريحات صحفية إن التحقيق جار “لمعرفة من أمر بإعادة فتح مدارس البنات”.

وأضاف “عندما نقرر إعادة فتح هذه المدارس، سيتم افتتاحها في نفس الوقت وفي جميع المحافظات وستصدر وزارة التربية والتعليم إعلانا عن هذا”.

وكانت حركة طالبان قد أغلقت المدارس الثانوية للبنات في البلاد عند العودة إلى السلطة في أغسطس/آب 2021، لكنها وعدت بإعادة فتحها مرة أخرى.

برخی از دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در ولایت پکتیا، از بهر اجازه نیافتن شان به مکتب‌ها، دست به اعتراض زدند.

آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که مکتب‌ها را به روی شان مسدود نسازند…۲/۱ #طلوع‌نیوز pic.twitter.com/yn84UJYYiM — TOLOnews (@TOLOnews) September 10, 2022

بدوره، أكد الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي أن الوصول إلى التعليم هو أحد أهم حقوق الإنسان الأساسية التي تؤدي إلى ازدهار البلدان ونجاحها.

ودعا كرزاي في تصريحات نقلها موقع (أفغانستان تايمز) طالبان إلى توفير التعليم لشباب البلاد وإعادة فتح المدارس الثانوية للفتيات في جميع أنحاء البلاد.

يذكر أن حركة طالبان فرضت في الأشهر الأخيرة لوائح تتضمن قيودًا على سفر المرأة من دون محرم، وتحظر على الرجال والنساء زيارة الحدائق معًا.

Education is the basic human right of Afghan girls, open their schools and let them learn. School girls went out to the streets in #Paktiya today to protest the Taliban ban on girls' education in Afghanistan. #SupportPaktiya #LetAfghanGirlsLearn pic.twitter.com/68eZhuB9Sd — ~Gh.Qader Ahmadzai~ (@GhulamQaderAhm1) September 10, 2022

وخلال فترة حكمها الأولى بين عامَي 1996 و2001 فرضت حركة طالبان قيودًا مماثلة على النساء.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت طالبان تشكيلة وزارية لتكون حكومة تصريف أعمال في أفغانستان، عقب انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.