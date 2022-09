أعضاء مجلس العموم البريطاني يؤدون يمين الولاء للملك تشارلز الثالث (فيديو)

عقد أعضاء مجلس العموم البريطاني، السبت، جلسة لإعلان الولاء للملك تشارلز الثالث وتأبين والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية.

وردد النواب قسم الولاء “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا وأتحمل الولاء الحقيقي لجلالة الملك تشارلز وورثته وخلفائه وفق القانون، وليوفقني الله” في بادرة رمزية تثبت ولاءهم للملك الجديد.

وعقدت الجلسة بشكل نادر واستثنائي حيث لا يشهد اليوم السبت أي جلسات لمجلس العموم.

وكان رئيس مجلس العموم السير ليندساي هويل أشار إلى أن أعضاء البرلمان ليسوا ملزمين بأداء القسم للملك تشارلز الثالث لأن قسمهم الأصلي للملكة الراحلة ما زال ساريًا.

وقرر المجلس أنه يتعين على جميع النواب والأقران أداء القسم مرة أخرى في بادرة رمزية لعصر جديد في التاريخ البريطاني وللاحتفال بتقليد البرلمانيين الذين يظهرون ولائهم للتاج.

وتعد مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث والتي بدأت منذ صباح اليوم، هي الأولى التي تبث مباشرة على شاشات التليفزيون في تاريخ المملكة المتحدة.

واصطف العديد من أعضاء البرلمان لأداء القسم بما في ذلك السير كير ستارمر زعيم للمعارضة وزعيم الحزب القومي الأسكتلندي إيان بلاكفورد وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي السير إد ديفي وزعماء الأحزاب الصغيرة في البرلمان ونائبة رئيس الوزراء تيريز كوفي.

ولا يستطيع أعضاء مجلس العموم البريطاني شغل مقاعدهم بعد الانتخابات العامة إلا بعد أداء الولاء أمام الملك، إلا أن القسم الذي تم أداءه اليوم يرمز إلى انتقال التاج إلى ملك جديد.

وحضر جلسة مجلس العموم البريطاني الاستثنائية رئيسة الوزراء البريطانية الحالية ليز تراس ورئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي.

This afternoon, The King held an Audience at Buckingham Palace with the Prime Minister, the Rt. Hon. Liz Truss MP. pic.twitter.com/G3h0ALT6It

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 9, 2022