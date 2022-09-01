تقرير سابق تنبأ بتعرض البلاد لتغير المناخ.. وكالة الفضاء الأوربية تكشف أسباب الفيضانات المدمرة في باكستان

كشفت وكالة الفضاء الأوربية، الخميس، أن الأمطار هطلت على باكستان بغزارة تزيد على الكميات المعتادة بـ10 أضعاف، مما تسبب في وقوع فيضانات مدمرة.

ونشرت الوكالة الأوربية صورا بالأقمار الصناعية تُظهر بحيرة شاسعة نتجت عن فيضان نهر السند أكبر أنهار باكستان.

📷 With much of Europe on #drought alert, this @CopernicusEU #Sentinel1 image on 30 August shows the extent of flooding affecting #Pakistan. Heavy monsoon rainfall – 10 times more than usual – has led to more than a third of the country being underwater 👉 https://t.co/KoudvViR4l pic.twitter.com/FVn1uczmJg — ESA (@esa) September 1, 2022

وأوضحت الوكالة في بيان أن تلك البيانات المأخوذة من قمر “كوبرنيكوس” التابع للاتحاد الأوربي استُخدمت لرسم خريطة لحجم الفيضانات من الفضاء، بهدف المساعدة على جهود الإنقاذ.

وأضاف البيان أن الأمطار الموسمية الغزيرة كانت “أكثر بعشر مرات من المعتاد” وبدأت في منتصف يونيو/حزيران الماضي، مما أدى إلى غرق أكثر من ثلث البلاد حتى الآن.

وأشار إلى تكّون بحيرة في المنطقة التي فاض فيها نهر السند يبلغ عرضها عشرات الكيلومترات.

وأكد مسؤولون في باكستان أن الفيضانات تسببت في تضرر أكثر من 33 مليون شخص، أي ما يعادل واحدا من بين كل 7 باكستانيين، ومن المتوفع أن تكلف أعمال إعادة الإعمار أكثر من 10 مليارات دولار.

Pakistan?The Global Climate Risk Index 2020, issued by think tank Germanwatch, ranked Pakistan fifth.on a list of countries most affected by global warming over the last two decades It'd our duty to plant tree save our mother land.#PlantTreesSavePakistan pic.twitter.com/koBX6TelCC — Adeel Derham (@hunzai_adeel) May 22, 2022

التغير المناخي

ولفتت (فرانس برس) إلى دراسة حديثة تستند إلى نماذج مناخية تفيد بأن الرياح الموسمية في شبه القارة الهندية ستصبح أكثر احتمالا بست مرات خلال القرن الحادي والعشرين، حتى لو قللت البشرية من انبعاثات الكربون.

من جانبه، حذر مؤشر مخاطر المناخ العالمي لعام 2020 الصادر عن مركز أبحاث البيئة (جيرمانووتش) من أن باكستان تأتي في المرتبة الخامسة بعد بورتوريكو وميانمار وهايتي والفلبين ضمن أكثر دول العالم تهديدًا بأخطار التغير المناخي.

وشهدت هذه البلدان موجات متوسطة من تغير المناخ خلال العقدين الماضيين، وتوقع التقرير أن تكون التغيرات القادمة “أكثر حدة”.

ولفت المؤشر إلى أن باكستان قد تشهد أحداث مناخية متطرفة بسبب تغير المناخ، قد تتمثل في موجات قاسية من الحرارة أو الجفاف أو غيرها من التغيرات المناخية.

ومن المتوقع أن يتوجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى باكستان الأسبوع المقبل تضامنًا مع ضحايا الفيضانات غير المسبوقة التي تضرب البلاد، وفق ما أعلنه المتحدث باسمه مساء الثلاثاء.

ويأتي ذلك في حين ارتفع إجمالي أعداد ضحايا الفيضانات. وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إن 1162 شخصا بينهم 384 طفلًا و231 امرأة، لقوا حتفهم بسبب الفيضانات منذ منتصف يونيو الماضي.