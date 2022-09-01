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تقرير سابق تنبأ بتعرض البلاد لتغير المناخ.. وكالة الفضاء الأوربية تكشف أسباب الفيضانات المدمرة في باكستان

آثار الفيضانات المدمرة في باكستان
آثار الفيضانات المدمرة في باكستان (الاناضول)
1/9/2022-|آخر تحديث: 1/9/202205:06 PM (مكة المكرمة)

كشفت وكالة الفضاء الأوربية، الخميس، أن الأمطار هطلت على باكستان بغزارة تزيد على الكميات المعتادة بـ10 أضعاف، مما تسبب في وقوع فيضانات مدمرة.

ونشرت الوكالة الأوربية صورا بالأقمار الصناعية تُظهر بحيرة شاسعة نتجت عن فيضان نهر السند أكبر أنهار باكستان.

وأوضحت الوكالة في بيان أن تلك البيانات المأخوذة من قمر “كوبرنيكوس” التابع للاتحاد الأوربي استُخدمت لرسم خريطة لحجم الفيضانات من الفضاء، بهدف المساعدة على جهود الإنقاذ.

وأضاف البيان أن الأمطار الموسمية الغزيرة كانت “أكثر بعشر مرات من المعتاد” وبدأت في منتصف يونيو/حزيران الماضي، مما أدى إلى غرق أكثر من ثلث البلاد حتى الآن.

وأشار إلى تكّون بحيرة في المنطقة التي فاض فيها نهر السند يبلغ عرضها عشرات الكيلومترات.

وأكد مسؤولون في باكستان أن الفيضانات تسببت في تضرر أكثر من 33 مليون شخص، أي ما يعادل واحدا من بين كل 7 باكستانيين، ومن المتوفع أن تكلف أعمال إعادة الإعمار أكثر من 10 مليارات دولار.

التغير المناخي

ولفتت (فرانس برس) إلى دراسة حديثة تستند إلى نماذج مناخية تفيد بأن الرياح الموسمية في شبه القارة الهندية ستصبح أكثر احتمالا بست مرات خلال القرن الحادي والعشرين، حتى لو قللت البشرية من انبعاثات الكربون.

من جانبه، حذر مؤشر مخاطر المناخ العالمي لعام 2020 الصادر عن مركز أبحاث البيئة (جيرمانووتش) من أن باكستان تأتي في المرتبة الخامسة بعد بورتوريكو وميانمار وهايتي والفلبين ضمن أكثر دول العالم تهديدًا بأخطار التغير المناخي.

وشهدت هذه البلدان موجات متوسطة من تغير المناخ خلال العقدين الماضيين، وتوقع التقرير أن تكون التغيرات القادمة “أكثر حدة”.

ولفت المؤشر إلى أن باكستان قد تشهد أحداث مناخية متطرفة بسبب تغير المناخ، قد تتمثل في موجات قاسية من الحرارة أو الجفاف أو غيرها من التغيرات المناخية.

ومن المتوقع أن يتوجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى باكستان الأسبوع المقبل تضامنًا مع ضحايا الفيضانات غير المسبوقة التي تضرب البلاد، وفق ما أعلنه المتحدث باسمه مساء الثلاثاء.

ويأتي ذلك في حين ارتفع إجمالي أعداد ضحايا الفيضانات. وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إن 1162 شخصا بينهم 384 طفلًا و231 امرأة، لقوا حتفهم بسبب الفيضانات منذ منتصف يونيو الماضي.

المصدر : الفرنسية + صحف ومواقع أجنبية