تقرير سابق تنبأ بتعرض البلاد لتغير المناخ.. وكالة الفضاء الأوربية تكشف أسباب الفيضانات المدمرة في باكستان

كشفت وكالة الفضاء الأوربية، الخميس، أن الأمطار هطلت على باكستان بغزارة تزيد على الكميات المعتادة بـ10 أضعاف، مما تسبب في وقوع فيضانات مدمرة.

ونشرت الوكالة الأوربية صورا بالأقمار الصناعية تُظهر بحيرة شاسعة نتجت عن فيضان نهر السند أكبر أنهار باكستان.

📷 With much of Europe on #drought alert, this @CopernicusEU #Sentinel1 image on 30 August shows the extent of flooding affecting #Pakistan. Heavy monsoon rainfall – 10 times more than usual – has led to more than a third of the country being underwater 👉 https://t.co/KoudvViR4l pic.twitter.com/FVn1uczmJg

