مصر.. تعويم ناقلة نفط سنغافورية بعد جنوحها مدة 5 ساعات في مجرى قناة السويس (فيديو)

نجح فريق هيئة قناة السويس بمصر، الخميس، في تعويم ناقلة نفط سنغافورية جنحت وتسببت في توقف حركة الملاحة في القناة نحو 5 ساعات، في وقت متأخر من مساء الأربعاء.

وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عن نجاح وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة في إنقاذ وتعويم ناقلة الوقود (أفينيتي) التي تبلغ حمولتها 64 ألف طن بعد أن جنحت عند الكيلومتر 141 بترقيم القناة، بسبب عطل فني في دفة السفينة.

وأوضحت الهيئة في بيان أن فريقا من مراقبي الملاحة بالتنسيق مع مكتب تحركات بورتوفيق اتخذ الإجراءات اللازمة وتم الدفع بـ5 قاطرات لتعويم ناقلة الوقود.

وذكر المتحدث باسم قناة السويس جورج صفوت، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية أن ناقلة النفط الجانحة قادمة من البرتغال ومن المتوقع أن تصل غدا إلى ميناء ينبع السعودي.

وواجهت ناقلة النفط مشكلة في أنظمة التوجيه، مما أدى إلى جنوجها بشكل طفيف وتسبب في توقف حركة الملاحة في القناة مدة وجيزة.

وأشار إلى أن مشكلة السفينة بدأت الساعة 7 مساء واستمرت حتى الساعة 12 عند منتصف الليل (بالتوقيت المحلي)، مؤكدا نجاح فريق هيئة قناة السويس في إعادة السفينة إلى مسارها الطبيعي داخل القناة.

