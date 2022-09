مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: سلامة محطة زابوريجيا النووية انتُهكت مرارًا (فيديو)

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي إن الوضع العام في محيط محطة زابوريجيا النووية كان صعبًا عند وصول الفريق الأممي، صباح اليوم الخميس، حيث تعرّض محيط المحطة لوابل من القنابل المجهولة المصدر.

وأضاف غروسي الذي يقود فريقًا مؤلفًا من 14 خبيرًا من الخبراء الأمميين، إن فريق التفتيش سيبقى مرابطًا داخل المحطة ولن يتحرك من مكانه إلى حين تقديم تقارير مفصلة ومحايدة على الوضع داخل المنشأة النووية وفي محيطها.

وتابع غروسي “إن العمل الحقيقي بدأ للتو، وهو لا يخلو من مخاطر وصعوبات، لذلك طلبنا الحماية من قبل حراس المنشأة والأمم المتحدة”.

وكشف غروسي أن الهدف من زيارة خبراء الوكالة للمحطة النووية الأوكرانية يتمثل في الوقوف على الجانب الأمني في المحطة ومتابعة الأمر عن كثب تحسبًا لتسرب إشعاعي.

The day has come, @IAEAorg's Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine’s and Europe’s biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) August 29, 2022