لليوم الثاني.. الاحتلال يحتجز أطفالا ويعرقل وصولهم إلى مدارسهم في الخليل (فيديو)

نشر تجمع المدافعين عن الإنسان فيديو يوثق احتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الأطفال أثناء ذهابهم إلى مدارسهم وروضاتهم وسط مدينة الخليل، تحت أشعة الشمس الحارقة لليوم الثاني على التوالي.

وأوضح التجمع أن جنود الاحتلال احتجزوا أطفال مدرسة قرطبة وكذلك أطفال روضة شارع الشهداء، حيث أغلق الجنود البوابة الرئيسية المؤدية إلى المدرسة والروضة فترة من الوقت، وظل الأطفال واقفين تحت أشعة الشمس الحارقة.

وتساءل التجمع هل “هذا يعتبر انتهاكا لأبسط الحقوق الإنسانية التي أقرها القانون الدولي، أين الحق في التعليم؟ أين الحق في الحركة؟ أين الحق في الطفولة؟”.

ويواجه الأطفال صعوبات وعراقيل وانتهاكات لحقهم من قبل جنود الاحتلال المتمركزين على الحواجز المنتشرة في محيط الحرم الإبراهيمي والبؤر الاستيطانية في قلب مدينة الخليل، خاصة مع عودة هؤلاء الأطفال إلى مدارسهم، بحسب نشطاء.