للمرة الأولى.. تايوان تسقط طائرة مسيّرة “مجهولة” قرب ساحل الصين

أسقط الجيش التايواني لأول مرة، اليوم الخميس، طائرة مسيّرة مجهولة دخلت المجال الجوي قرب جزيرة متاخمة لساحل الصين، بعدما تعهدت الحكومة باتخاذ تدابير جديدة صارمة للتعامل مع مثل هذه الانتهاكات المتزايدة.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان مقتضب إن “القوات المتمركزة اتّبعت الإجراءات لتحذير الطائرة المسيّرة، لكن بدون جدوى، وأُسقطت الطائرة المسيّرة بنيران دفاعية”.

ورصدت تايوان 3 طائرات مسيّرة مدنية فوق جزر تايوانية، وقالت إن الجيش أطلق طلقات تحذيرية وقنابل ضوئية لإبعاد الطائرات المسيّرة التي انطلقت بعيدًا باتجاه مدينة شيامن الصينية.

وتجري الصين مناورات عسكرية حول الجزيرة منذ مطلع الشهر الماضي، ردًّا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايبيه التي أثارت غضب بيجين.

وأعلنت قيادة الجيش الخاصة في “بكينمن” وهي جزر تسيطر عليها تايوان وتقع مقابل مدينتين بالصين، في بيان أصدره الجيش أن المسيّرة دخلت منطقة جوية محظورة فوق جزيرة ليون بعد الظهيرة (الرابعة صباحا بتوقيت غرينتش).

وكانت تايوان قد أطلقت طلقات تحذيرية على مسيّرة للمرة الأولى يوم الثلاثاء، بعدما وجهت رئيسة الجزيرة باتخاذ “تدابير مضادة قوية” ضد ما وصفته بالاستفزازات الصينية.

وتقول تايبيه إن الطائرات الصينية المسيرة حلقت بانتظام فوق الأراضي التي تسيطر عليها تايوان في (كنمن أو ماتسو) خلال الأسابيع الأخيرة.

ونقل بيان لمكتب الرئيسة قولها للقوات المسلحة في وقت سابق اليوم إن “الصين تواصل استخدام المسيرات وتكتيكات أخرى لمحاولة ترويع تايوان”.

وأكدت مجددا أن تايوان لن تثير النزاعات، إلا أن هذا لا يعني أنها لن تتخذ “إجراءات مضادة”.