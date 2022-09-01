فرنسا تعيد إصدار التأشيرات للتونسيين “إلى مستواه الطبيعي”

أعلنت باريس وتونس عودة إصدار التأشيرات الفرنسية للتونسيين إلى مستواه الطبيعي، في قرار يأتي بعد نحو عام من تقليص فرنسا بقوة أعداد التأشيرات التي تمنحها للتونسيين.

وقالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية نقلًا عن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين ونظيره التونسي توفيق شرف الدين إنّ قرار عودة إصدار التأشيرات إلى المستوى الطبيعي صدر “بأثر فوري”، وذلك في أعقاب مكالمة هاتفية بينهما.

وكانت باريس قرّرت الخريف الماضي تقليص عدد تأشيرات الدخول التي تمنحها لرعايا ثلاث من دول المغرب العربي هي تونس والجزائر والمغرب، في إجراء هدفت من ورائه إلى الضغط على حكومات هذه الدول للتعاون معها في مكافحة الهجرة غير النظامية، وتسهيل استعادة مواطنيها الذين يُطردون من فرنسا.

وإثر هذا القرار بلغت نسبة طلبات التأشيرات التي رفضتها فرنسا 30% في تونس، و50% في المغرب والجزائر.

وقال فاكر بوزغاية، رئيس مكتب الإعلام بديوان وزير الداخلية التونسي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، إن وزير الداخلية توفيق شرف الدين تحصّل خلال اتصال هاتفي على وعدٍ من قبل نظيره الفرنسي جيرالد دارمانان بأن يعود نسق منح التأشيرات للتونسيين بصفة عادية مع توفير جميع التسهيلات.

وأضاف أن المكالمة الهاتفية بين الوزيرين تمّت على هامش الزيارة التي أدّتها رئيسة الحكومة نجلاء بودن مؤخرًا إلى فرنسا، واستعرض خلالها الطرفان وضع التعاون القائم بينهما، ولا سيما في مجال الهجرة وحركة التنقل بين البلدين.

وأوضحت وزارة الداخلية الفرنسية أن تونس كانت الأولى من بين الدول الثلاث التي أزالت شرط إجراء فحوصات صحيّة للدخول إلى أراضيها.

كما أكّدت الوزارة أن تونس “أحرزت تقدّمًا كبيرًا” في مجال التعاون مع باريس في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وسبق لفرنسا أن أعلنت أنّها ستعيد النظر في آلية تقليص عدد التأشيرات التي تصدرها لمواطني هذه الدول تبعًا “للجهود” التي تبذلها كلّ من هذه الدول.