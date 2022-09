ثالث وفاة جراء مرض رئوي غامض في الأرجنتين

أعلنت السلطات الصحية في الأرجنتين، اليوم الخميس، أن شخصًا ثالثًا توفي بسبب “التهاب رئوي مجهول المصدر” بعيادة في محافظة توسومان شمال غرب البلاد.

وقال وزير الصحة في حكومة الإقليم لويس ميدينا رويز إن 9 أشخاص، من بينهم ثمانية أفراد من الطاقم الطبي في العيادة الخاصة نفسها، أصيبوا بمرض في الجهاز التنفسي وتوفي 3 أشخاص منذ يوم الاثنين الماضي.

وقال الوزير إن الاختبارات جارية لمعرفة منشأ المرض، لكن تم استبعاد كوفيد-19 والأنفلونزا من النوعين “أ” و “ب”، كما تم نقل عينات إلى المختبر المرجعي الأرجنتيني في بوينوس أيرس.

وأكدت السلطات الصحية الأرجنتينية أن الضحية الثالثة هي مريضة في السبعين من العمر كانت تعالج في المستشفى بعد إجراء عملية جراحية في المستشفى نفسه الذي يضم الحالات الأخرى من أفراد الطاقم الطبي.

وبحسب الوزير، فإنها قد تكون مبدئيًا المريضة الرقم صفر “لكن هذا الأمر قيد النظر”.

Many pneumonias go undiagnosed. Argentinian province reports 5 cases in health workers thought tied to 1 patient. That's reason to be reflective. Usual suspects from COVID to hantavirus ruled out ,per report. Good public health investigates more, as they are h/t @ironorehopper https://t.co/MLH6piY1Ve

— Infectious Diseases (@InfectiousDz) September 1, 2022