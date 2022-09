مقابل رسوم.. تويتر تسمح للمستخدمين بتعديل تغريداتهم بعد نشرها

تستعد شركة تويتر لتفعيل زر تعديل التغريدات في غضون أسابيع للمستخدمين المشتركين برسوم في منصة التدوينات القصيرة، وبذلك صار بإمكان مستخدمي المنصة تصحيح تغريداتهم بعد نشرها عبر اختيار خاصيّة “تحرير التغريدة” بصورة عملية.

وعلى مدى السنوات السابقة، طالب مستخدمو تويتر على نطاق واسع بأن تتاح لهم القدرة على تعديل تغريداتهم بعد نشرها بغرض إصلاح أي أخطاء بها ومن بينها الإملائية.

وقالت تويتر إن المشتركين الذين سيدفعون 4.99 دولارات شهريًا بعدما كانوا يدفعون في السابق 2.99 دولار مقابل التمتع بخدمة (تويتر بلو) سيتمكنون قريبًا من تعديل تغريداتهم “مرات عدة” في غضون 30 دقيقة من النشر.

وكان إيلون ماسك الذي يخوض راهنًا معركة قضائية مع تويتر في شأن استحواذه عليها، أعرب مرارًا عن تأييده هذا المطلب.

وأفادت المنصة، اليوم الخميس، بأن هذه الأداة تخضع في الوقت الراهن لاختبارات تجريها فرقها الفنية، وأنها ستكون متاحة للمشتركين في الأسابيع المقبلة ضمن إطار حزمة الخدمات المدفوعة “تويتر بلو”.

ولا تتوافر هذه الحزمة حاليًا سوى في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.

if you see an edited Tweet it's because we're testing the edit button

this is happening and you'll be okay

— Twitter (@Twitter) September 1, 2022