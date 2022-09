أثار غضب الصين.. تقرير للأمم المتحدة يتحدث عن جرائم حرب في حق مسلمي الإيغور (فيديو)

أثار تقرير للأمم المتحدة تحدث عن جرائم ضد الإنسانية محتملة في إقليم شينجيانغ الصيني وأدلة جديرة بالثقة على أعمال تعذيب وعنف جنسي ضد أقلية الإيغور المسلمة، غضب الصين ووصفته بأنه أكاذيب.

وذكر التقرير الذي نشر أمس الأربعاء أن “حجم الاعتقال التعسفي والتمييزي لأفراد من الإيغور وغيرهم من المجموعات ذات الغالبية المسلمة، يمكن أن يشكل جرائم دولية وخاصة “جرائم ضد الإنسانية”.

ونفذت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة المنتهية ولاياتها، ميشيل باشليه في اليوم الأخير من ولايتها التي استمرت 4 سنوات وعدها بنشر الوثيقة قبيل منتصف الليل في جنيف.

ومع أنه لا يكشف أي معلومات أحدث مما هو معروف أصلا عن الوضع في إقليم شينجيانغ، فإن التقرير يحمل ختم الأمم المتحدة للاتهامات الموجهة منذ مدة طويلة ضد السلطات الصينية.

ودعت الأمم المتحدة في هذه الوثيقة المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل في مواجهة اتهامات بالتعذيب والعنف الجنسي في شينجيانغ تعتبرها المنظمة الدولية “ذات مصداقية”.

