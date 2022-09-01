بسبب خطأ مطبعي.. أسترالية تحصل على أكثر من 7 ملايين دولار من شركة عملات مشفرة

حصلت عميلة أسترالية من موقع (Crypto.com) للعملات المشفّرة على مبلغ 10.5 ملايين دولار أسترالي (7.2 ملايين دولار أمريكي) بدلًا من 100 دولار أسترالي ( 68 دولارا أمريكيا) نتيجة خطأ مطبعي.

ووفقًا لوسائل إعلام أسترالية، لم يلاحظ الموقع الخطأ إلا بعد مرور 7 أشهر، وبحلول ذلك الوقت كان جزء من الأموال قد صُرف بالفعل.

وحدث نقل الأموال في مايو/أيار من العام الماضي، بعد أن كتب موظف رقم الحساب في حقل مبلغ الدفع بطريق الخطأ، لكن الموقع لم يدرك الخطأ إلا عندما أجرى تدقيقًا في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وبدلًا من الإبلاغ عن الخطأ، حوّلت العميلة الأموال إلى حساب مشترك وأنفقت 1.3 مليون دولار أسترالي (حوالي 890.526 دولارًا أمريكيًّا) على منزل فاخر في ملبورن لأختها.

والآن تسعى الشركة لاسترداد نقودها بدعوى مرفوعة في محكمة فيكتوريا العليا، وقد نجحت في تجميد حساب العميلة في فبراير/ شباط الماضي، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.

كما أمرت المحكمة العميلة ببيع المنزل وإعادة الأموال (مع الفائدة) إلى الشركة. وستستأنف القضية في أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، قال موقع Crypto.com إنه سيقيل 260 من موظفيه بسبب تراجع سوق العملات المشفرة، لكن صحيفة (ذا فيرج) أفادت بأن الشركة سرحت عددا أكبر ولم تخبر الموظفين الآخرين.