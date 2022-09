بديلة للحقن.. أقراص أنسولين تمنح الأمل لمرضى السكري من النوع الأول

تمكن فريق من الباحثين في جامعة كولومبيا البريطانية من تطوير أقراص أنسولين تُستعمَل عن طريق الفم بدلًا من حقن الأنسولين اليومية، لتكون أحدث طريقة لعلاج مرض السكري المعتمد على حساسية الأنسولين.

وأوضحت مجلة (ساينس ريبورتس) أن العلماء تمكنوا من زيادة امتصاص الأنسولين من الأقراص التي يجب وضعها بين اللثة والغشاء المخاطي للشدق في تجويف الفم، للحصول على النتيجة نفسها التي تحققها حقن الأنسولين.

Animal research shows that probably #insulin injections will soon be replaced by oral tablets. An amazing development for #diabetes patients.

https://t.co/Xa5PMsAECA

— Berci Meskó, MD, PhD (@Berci) August 31, 2022