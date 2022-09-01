بديلة للحقن.. أقراص أنسولين تمنح الأمل لمرضى السكري من النوع الأول

تمكن فريق من الباحثين في جامعة كولومبيا البريطانية من تطوير أقراص أنسولين تُستعمَل عن طريق الفم بدلًا من حقن الأنسولين اليومية، لتكون أحدث طريقة لعلاج مرض السكري المعتمد على حساسية الأنسولين.

وأوضحت مجلة (ساينس ريبورتس) أن العلماء تمكنوا من زيادة امتصاص الأنسولين من الأقراص التي يجب وضعها بين اللثة والغشاء المخاطي للشدق في تجويف الفم، للحصول على النتيجة نفسها التي تحققها حقن الأنسولين.

Animal research shows that probably #insulin injections will soon be replaced by oral tablets. An amazing development for #diabetes patients. https://t.co/Xa5PMsAECA — Berci Meskó, MD, PhD (@Berci) August 31, 2022

وتستفيد هذه الطريقة من الغشاء الرقيق الموجود داخل بطانة الخد الداخلية المعروف باسم الغشاء المخاطي في الشدقين، حيث يصل الأنسولين إلى الكبد كاملًا من دون إهدار أو تحلل أي جزء منه.

وقال أنوبهاف براتاب سينغ الباحث الرئيسي بالفريق العلمي “تُظهر هذه النتائج المثيرة أننا نسير على الطريق الصحيح في تطوير تركيبة الأنسولين التي لن تحتاج بعد الآن إلى الحقن قبل كل وجبة”.

وأضاف في تصريحات نشرتها جامعة (بريتيش كولومبيا) على موقعها الإلكتروني أن الأقراص الجديدة لعلاج السكري يمكنها تحسين نوعية الحياة لأكثر من 9 ملايين مريض بالسكري من النوع الأول في العالم.

ويتكون الدواء الجديد من دقائق نانوية مقاسها 318 نانومترا تحتوي على الأنسولين والشيتوزان وتريبوليفوسفات الصوديوم، وقد خضعت للتجفيف باستخدام الغاز الساخن.

وأوضح سينغ أن الإلهام الذي دفع إلى البحث عن الأنسولين غير القابل للحقن يأتي من والده المصاب بالسكري، الذي كان يتلقى حقن الأنسولين من 3 إلى 4 مرات يوميا على مدار الخمسة عشر عاما الماضية.

يذكر أن الدراسة لم تدخل بعد مرحلة التجارب البشرية، إذ لا يزال الفريق البحثي يحتاج إلى مزيد من الوقت والتمويل والمتعاونين.