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بديلة للحقن.. أقراص أنسولين تمنح الأمل لمرضى السكري من النوع الأول

باحثون يطورون دواءً جديدا عن طريق الفم بدلا من حقن الأنسولين (غيتي)
1/9/2022

تمكن فريق من الباحثين في جامعة كولومبيا البريطانية من تطوير أقراص أنسولين تُستعمَل عن طريق الفم بدلًا من حقن الأنسولين اليومية، لتكون أحدث طريقة لعلاج مرض السكري المعتمد على حساسية الأنسولين.

وأوضحت مجلة (ساينس ريبورتس) أن العلماء تمكنوا من زيادة امتصاص الأنسولين من الأقراص التي يجب وضعها بين اللثة والغشاء المخاطي للشدق في تجويف الفم، للحصول على النتيجة نفسها التي تحققها حقن الأنسولين.

وتستفيد هذه الطريقة من الغشاء الرقيق الموجود داخل بطانة الخد الداخلية المعروف باسم الغشاء المخاطي في الشدقين، حيث يصل الأنسولين إلى الكبد كاملًا من دون إهدار أو تحلل أي جزء منه.

وقال أنوبهاف براتاب سينغ الباحث الرئيسي بالفريق العلمي “تُظهر هذه النتائج المثيرة أننا نسير على الطريق الصحيح في تطوير تركيبة الأنسولين التي لن تحتاج بعد الآن إلى الحقن قبل كل وجبة”.

وأضاف في تصريحات نشرتها جامعة (بريتيش كولومبيا) على موقعها الإلكتروني أن الأقراص الجديدة لعلاج السكري يمكنها تحسين نوعية الحياة لأكثر من 9 ملايين مريض بالسكري من النوع الأول في العالم.

ويتكون الدواء الجديد من دقائق نانوية مقاسها 318 نانومترا تحتوي على الأنسولين والشيتوزان وتريبوليفوسفات الصوديوم، وقد خضعت للتجفيف باستخدام الغاز الساخن.

وأوضح سينغ أن الإلهام الذي دفع إلى البحث عن الأنسولين غير القابل للحقن يأتي من والده المصاب بالسكري، الذي كان يتلقى حقن الأنسولين من 3 إلى 4 مرات يوميا على مدار الخمسة عشر عاما الماضية.

يذكر أن الدراسة لم تدخل بعد مرحلة التجارب البشرية، إذ لا يزال الفريق البحثي يحتاج إلى مزيد من الوقت والتمويل والمتعاونين.

المصدر : صحف ومواقع أجنبية