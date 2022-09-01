لإحياء تقليد كسره ترمب.. أوباما وزوجته يعودان إلى البيت الأبيض

سيعود الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وزوجته ميشال إلى البيت الأبيض في 7 سبتمبر/ أيلول، لإحياء تقليد كسره الرئيس السابق دونالد ترمب، وهو الكشف عن صورتهما الرسمية في البيت الأبيض.

وجاء في بيان للإدارة الأمريكية أن هذا الاحتفال الذي يمنح الرؤساء عادة فرصة لتكريم أسلافهم، سيقام يوم الأربعاء المقبل في إحدى صالات الاستقبال بالبيت الأبيض.

وسيستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل، أوباما وزوجته.

عودة للمرة الثانية

وهذه المرة الثانية التي يعود فيها الرئيس الديمقراطي السابق الذي يتمتع بشعبية كبيرة في معسكره، إلى البيت الأبيض.

وكانت آخر زيارة للرئيس الأمريكي “الرابع والأربعين” منذ أن غادر المكتب البيضاوي عام 2017 في أبريل/نيسان، لحضور حدث عام يتعلق بالإنفاق على الرعاية الصحية.

تقليد رسمي

وبموجب هذا التقليد، يدعو الرئيس سلفه وزوجته إلى التعليق الرسمي لصورتيهما في البيت الأبيض، لكن ترمب -الذي خالف العديد من البروتوكولات المماثلة- لم يقم بذلك.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام، فقد أزال ترمب صورتَي الرئيسين بيل كلينتون وجورج دبليو بوش من الردهة الكبرى في البيت الأبيض التي تُعتبر أبرز موقع فيه.

ولم تُعد الصورتان إلى مكانهما في الردهة الكبرى في مقر رؤساء الولايات المتحدة حتى تولى بايدن منصبه العام الماضي.

باراك أوباما

وبدأت رئاسة باراك أوباما للولايات المتحدة في 20 يناير/كانون الثاني عام 2009، وانتهت في 20 يناير عام 2017.

وتولى أوباما هذا المنصب بعد انتصار حاسم على المرشح الجمهوري جون ماكين في الانتخابات الرئاسية لعام 2008. وبعد 4 سنوات هزم ميت رومني عام 2012.