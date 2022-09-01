الغارديان تكشف عن حيلة تستخدمها أوكرانيا لخداع روسيا وإهدار صواريخها

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن المجسمات المقلدة لأنظمة قاذفات الصواريخ التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا اجتذبت ما لا يقل عن 10 صواريخ كروز روسية من طراز “كاليبر”.

وأضافت الصحيفة أن الجيش الأوكراني نجح بصورة غير متوقعة في استخدام هذه المجسمات لخداع روسيا ودفعها لإهدار صواريخها عليها.

ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست، فإن المجسمات الخشبية الخادعة لأنظمة قاذفات الصواريخ التي تلقتها أوكرانيا من الجيش الأمريكي نجحت في جذب مزيد من صواريخ كروز الروسية، ودفعت أوكرانيا إلى زيادة إنتاجها من النسخ المقلدة، في محاولة لإغراء موسكو بإطلاق صواريخها البعيدة المدى والباهظة الثمن على أهداف وهمية.

وقال مسؤول أوكراني كبير لصحيفة واشنطن بوست “عندما ترى الطائرات بدون طيار البطارية، فإنها تشبه هدفًا مهمًا، في إشارة إلى الطائرات الروسية بدون طيار حينما ترصد نسخ المدفعية الخشبية.

وقالت الصحيفة إن تقريرها استند إلى مقابلات مع كبار المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين بالإضافة إلى صور النسخ المقلدة التي راجعتها الصحيفة.

ومنذ بداية الحرب، تفاخرت روسيا مرارًا وتكرارًا بأنها دمرت العديد من الصواريخ الأمريكية الصنع، بما في ذلك أنظمة صواريخ “هيمارس” طويلة المدى، وهي مزاعم وصفتها الولايات المتحدة بأنها “خاطئة تمامًا”.