استشهاد شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة ومدينة البيرة

استشهد شابان فلسطينيان في مواجهات مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها فجر اليوم الخميس، لمخيم بلاطة شرقي نابلس ومدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الشاب سامر محمود سليمان خالد (25 عاما) من مخيم العين أصيب بجروح خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة، ونقل على إثرها إلى المستشفى ثم أعلن استشهاده لاحقا.

شــ ــهيدان برصاص الاحتلال في البيرة ونابلس https://t.co/uBc295MqAx — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 1, 2022

ونقلت عن مصادر محلية، أن الشاب يزن عفانة (26 عاما) من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، استشهد خلال المواجهات التي اندلعت خلال مداهمة قوات الاحتلال عددا من المنازل في الحي.

#فيديو| مكان ارتقاء الشهيد يزن عفانة بعد إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال، في حي أم الشرايط بمدينة البيرة، صباح اليوم pic.twitter.com/5JAckzBojJ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 1, 2022

والشهيد سامر من سكان مخيم العين غربي نابلس، وقد أصيب بجروح خطيرة في الرقبة ووصل إلى مستشفى رفيديا فاقدا للعلامات الحيوية، وجرت محاولات لإنعاشه لكنه استشهد متأثرا بإصابته.

وقالت وزارة الصحة إن عدد الشهداء في الضفة الغربية وقطاع غزة ارتفع إلى 140 شهيدًا منذ بداية العام الجاري.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات خاصة تسللت إلى مخيم بلاطة لاعتقال أحد الشابين، ودارت اشتباكات معها هناك، واندلع حريق كبير بمتجر ملابس في المخيم بنيران القذائف التي أطلقتها قوات الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمخيم بلاطة الأسير المحرر جاسر أبو حمادة بعد مداهمة منزله.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قام بعمليات اقتحام واعتقالات خلال الليل وفي ساعات الصباح في كافة أنحاء الضفة الغربية من الشمال إلى الجنوب بمشاركة قوات من الجيش والأمن العام وحرس الحدود.

شاهد| وداع الشهيد يزن عفانة الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال في مدينة البيرة، صباح اليوم. pic.twitter.com/pBgrNr5wLv — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 1, 2022

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أنه “قتل فلسطينيين اثنين، أحدهما في مدينة البيرة وآخر في مخيم بلاطة”.

#صورة الشاب سامر محمود سليمان خالد من مخيم العين، والذي ارتقى متأثرًا بإصابته في الرقبة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة شرقي نابلس. pic.twitter.com/v9YhnAmG7U — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 1, 2022

وقال إن قواته اعتقلت مطلوبًا بمخيم للاجئين في بلاطة، وزعم بأنها ردت خلال العملية بإطلاق النار بعدما أطلق المطلوب عليها النار، مشيرا إلى أنه أُبلغ بمقتل فلسطيني.

وادعى بيان الجيش بحدوث عمليات تضمنت “إلقاء الحجارة وإلقاء الزجاجات الحارقة” على الجنود الذين ردوا بإجراءات تفريق المتظاهرين، وأعلن مقتل فلسطيني”، بحسب بيانه.