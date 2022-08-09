مقتل 7 أشخاص وفقدان آخرين جراء أقوى أمطار منذ 80 عاما في كوريا الجنوبية (فيديو)

لقي 7 أشخاص حتفهم وفُقد 7 آخرون بفيضانات غير مسبوقة في عاصمة كوريا الجنوبية، عندما اجتاحت مياه الأمطار الغزيرة محطات مترو وطرق في سول ومناطق أخرى.

وقالت السلطات في كوريا الجنوبية إن 7 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في العاصمة سول والمناطق المحيطة بها، بعد أن تسببت أمطار غزيرة في انقطاع الكهرباء وغمرت الطرق ومحطات مترو الأنفاق.

وهطلت على الجزء الجنوبي من العاصمة سول أمطار تجاوز قياسها 100 مليمتر في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، مع سقوط نحو 141.5 مليمترا من الأمطار على أجزاء أخرى من المدينة، وهي كميات لم تشهدها منذ 80 عاما.

وبلغت كميات الأمطار المتراكمة التي تساقطت على سول 420 مليمترا حتى الساعة الخامسة من صباح الثلاثاء (20:00 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين) مع توقع مزيد من الأمطار.

الموت غرقا

وفي أحد أحياء العاصمة سول أصبحت بعض المباني بدون كهرباء، كما غمرت المياه السيارات والحافلات ومحطات مترو الأنفاق وبعض المتاجر، وتركت عشرات الأشخاص عالقين.

ولقي 5 أشخاص على الأقل حتفهم في سول واثنان آخران في مقاطعة مجاورة حتى الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء، بحسب ما ذكرته السلطات المعنية.

وأصيب 9 أشخاص على الأقل في تلك المناطق واعتُبر 6 آخرون في عداد المفقودين، في وقت رفعت فيه السلطات المختصة حالة التأهب إلى أعلى مستوى، وطالبت المؤسسات العامة والخاصة بتعديل ساعات عملها.

وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مأساة أشخاص يحاولون التقدم وسط مياه تصل إلى مستوى الخصر، ومحطات مترو تفيض منها المياه وسيارات غمرت المياه أنصافها في أحد الأحياء الراقية بعاصمة البلاد.

وحثت هيئة الأرصاد الجوية الكوريين الجنوبيين على الحذر من الأمطار الغزيرة والرياح والرعود والبروق في المنطقة الوسطى في الأيام المقبلة.

وتوقعت هطل أمطار إضافية تصل إلى 300 مليمتر في المنطقة الوسطى ومن ضمنها سول حتى يوم الخميس، وأكدت فيه وسائل إعلام محلية وفاة 3 أشخاص يعيشون في شقق في طوابق سفلية غرقًا بينهم مراهق.

وأمر الرئيس يون سوك يول المسؤولين الحكوميين بإجلاء السكان من المناطق المعرضة للخطر، وحث الشركات على السماح لموظفيها بدوامات مرنة اليوم الثلاثاء.

وأفادت وكالة (يونهاب) للأنباء أن الحياة اليومية لا تزال معطلة إلى حد كبير في كوريا الجنوبية اليوم، مع إغلاق الكثير من الطرق والأنفاق لأسباب تتعلق بالسلامة.