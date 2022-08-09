قوات الاحتلال تعتقل طفلا فلسطينيا بطريقة وحشية عقب إصابته برصاصة في قدمه (فيديو)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، طفلًا فلسطينيًّا عقب إصابته في قدميه خلال مواجهات بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

ورصدت لقطات مصورة لحظة اعتقال جنود الاحتلال للطفل (15 عامًا) بطريقة وحشية، حيث حمله عدد منهم بينما ظل يصرخ متألمًا.

وحاول الموجودون في الشارع سؤال الطفل عن اسمه والمنطقة التي يعيش بها لإبلاغ عائلته عن عملية الاعتقال، ليرد صارخًا “مصطفى الهصاص من السموع”.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم إن قناصة الاحتلال المتمركزين على أسطح المنازل والمحال التجارية أطلقوا النار صوب الطفل مصطفى وأصابوه بعيار حي في قدمه، قبل اعتقاله بهذه الطريقة الوحشية.

وفي السياق، قال عيسى عمرو الناشط في تجمّع شباب ضد الاستيطان (غير حكومي)، لوكالة الأناضول إن الفتى “نُقل إلى حاجز عسكري إسرائيلي دون علاج”.

وشهدت مدينة الخليل مواجهات دامية عقب إطلاق جنود الاحتلال الرصاص الحي نحو مجموعة من الشبان والأطفال قاموا بقذف الحجارة والألعاب النارية باتجاه الحاجز الأمني في منطقة باب الزاوية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الفتى مؤمن ياسين جابر (16 عامًا) متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الخليل.

#الخليل الاحتلال الصهيوني يعتقل الفتى مصطفى الهصاص 16 عاما من السموع في أحداث باب الزاويه في مدينة الخليل pic.twitter.com/VoKFPvhigk — محمد عبد اللطيف #المسجد_الأقصى (@msaa_5_10_1966) August 9, 2022

وذكرت الوزارة أن الفتى جابر أصيب برصاصة من النوع المتفجر اخترقت قلبه، حيث وصل إلى المستشفى الأهلي في حالة حرجة للغاية مما دفع الأطباء إلى إعلان استشهاده بعد فشل كافة محاولات الإنعاش القلبي.

وشهد العديد من المدن الفلسطينية مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال بالتزامن مع الإعلان عن استشهاد القيادي في كتائب شهداء الأقصى إبراهيم النابلسي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 3 مواطنين استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس، الثلاثاء، بينهم النابلسي الذي تطارده قوات الاحتلال منذ فترة إضافة إلى إسلام صبوح وحسين جمال طه.

وأوضحت الوزارة أن 40 فلسطينيًّا أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحام جنود الاحتلال للبلدة القديمة بنابلس، بينهم 4 في حالة خطرة.