عودة المغني حمزة نمرة إلى مصر بعد سنوات تثير تفاعلات متباينة

أثارت عودة المغني المصري حمزة نمرة إلى بلده مصر بعد غياب سنوات جدلا كبيرا على مواقع التواصل، وبينما تساءل مغردون عن ملابسات هذا الرجوع رحب آخرون به وطالبوا نمرة بحفلة غنائية.

ونشر نمرة صورة له عبر حسابه في تويتر معلقا “أيووه على موج وميّة وقلوب صافية ووفية عاشق لإسكندرية دي عروسة البحر بلدي”.

ولاقت الصورة تفاعلات متباينة، فأعرب نشطاء عن فرحهم بها وعن أمنياتهم بعودة كافة المغتربين إلى وطنهم، وقال أحد المغردين “حمزة نمرة موجود في مصر، بفرح جدا لأي حد رجع بلده بعد غياب عقبال أبو تريكة يارب”.

أيووه على موج وميّة

وقلوب صافية ووفية

عاشق لاسكندرية

دي عروسة البحر بلدي♥️♥️🌊 pic.twitter.com/2uw65tQZsK — Hamza Namira (@HamzaNamira) August 8, 2022

أما عمرو جمال فغرد قائلا “التذكرة أكيد خلاص رايح جاي كدة الحمد لله بس بلاش تعريض بقى الله يكرمك وخليك عادي، شوية الطرق والكباري اللي اتعملوا حلوين بس حال الناس زفت الزفت فاتمنى متطبلش خالص ولا حتى تعترض بما أنك رجعت مصر. خليك عادي أضعف الإيمان وربنا يسترها عليك وعلينا”.

وتساءل أحد المعلقين “ما هو تفسيركم لعودة حمزة نمرة؟ أم أنه لم يكن ضد العسكر بالأساس؟”.

من جانبه، كتب الصحفي عبد المنعم محمود “تعليقات سخيفة من عقول مريضة وجاهلة عن عودة حمزة نمرة لمصر، أولا حمزة لم يخرج من مصر لسبب سياسي، ولما خرج رجع كذا مرة، ومن حق أي حد يعمل أي حاجة عشان يرجع لبلده وأهله، مبروك لأي حد يرجع بلده، ويا رب حتى العقول المريضة دي ربنا يكرمهم بحقهم في هذه العودة”.

تعليقات سخفية من عقول مريضة وجاهلة عن عودة حمزة نمرة لمصر، أولا حمزة مش خارج من مصر لسبب سياسي ولما خرج رجع كذا مرة، ومن حق أي حد يعمل أي حاجة عشان يرجع لبلده وأهله، مبروك لأي حد يرجع بلده، ويا رب حتى العقول المريضة دي ربنا يكرمهم بحقهم في هذه العودة — abdelmoneim Mahmoud عبدالمنعم محمود (@moneimpress) August 8, 2022

ما هو تفسيركم لعودة حمزة نمرة ؟

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ام انه لم يكن ضد العسكر بالاساس ؟#الناس_فاض_بيها pic.twitter.com/WTLi4cLO93 — علاء🍓بائع الامل🍓 (@AlaaBaya3Alamal) August 8, 2022

حمزة نمرة موجود في مصر ، بفرح اوي بجد لأي حد رجع بلده بعد غياب

عقبال ابو تريكة يارب ❤️ 😭 — فارس (@MFares_) August 8, 2022