روسيا تطلق قمر “خيّام” الاصطناعي الإيراني (فيديو)

أطلق قمر اصطناعي إيراني محمولًا بصاروخ روسي من قاعدة في كازاخستان، اليوم الثلاثاء، وفق مشاهد حيّة بثّتها وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس”.

وأظهرت المشاهد صاروخا من طراز (سويوز-1.2ب) يحمل قمر “خيّام” الاصطناعي ينطلق من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان التي تديرها روسيا في الوقت المحدّد للعملية عند الساعة 5:52 بتوقيت غرينتش.

والقمر الذي يُرجح أن تسميته نِسبة إلى العالم والشاعر الفارسي عمر الخيّام الذي عاش بين القرنين الحادي عشر والثاني عشر، يهدف إلى مراقبة حدود البلاد وتحسين الإنتاجية في مجال الزراعة، ومراقبة موارد المياه وإدارة المخاطر الطبيعية، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

ويأتي الإعلان عن إطلاق القمر بعد زيارة قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإيران في 19 يوليو/تموز الماضي، التقى فيها الرئيس إبراهيم رئيسي والمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الذي دعا إلى تعزيز “التعاون الطويل الأمد” بين البلدين.

وكان بوتين قد نفى -في يونيو/حزيران 2021- تقارير صحفية أمريكية عن نية روسيا توفير نظام متطور للأقمار الاصطناعية لإيران بغرض تحسين قدراتها في مجالات التجسس.

وتؤكد إيران أن برنامجها الفضائي هو لأغراض مدنية ودفاعية حصرًا ولا يخالف أي اتفاقات دولية بما فيها الاتفاق مع القوى الست الكبرى بشأن برنامجها النووي الذي أبرم عام 2015 وانسحبت الولايات المتحدة منه في 2018.

وغالبا ما تلقى الأنشطة الفضائية الإيرانية إدانة دول غربية على خلفية المخاوف من لجوء طهران لتعزيز خبرتها في مجال الصواريخ البالستية عبر إطلاق أقمار اصطناعية إلى الفضاء.

وأمس الأحد، أكدت إيران أن قمرها الاصطناعي المقرر أن تطلقه روسيا الأسبوع المقبل، سيكون تحت سيطرتها “من اليوم الأول”، نافية تقارير أمريكية عن استخدامه من قبل موسكو في إطار حربها ضد أوكرانيا.

وسبق لإيران أن أطلقت أقمارا اصطناعية مباشرة من أراضيها آخرها في مارس/آذار 2022 مع قمر (نور 2) العسكري التابع للحرس الثوري.