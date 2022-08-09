تركيا: إبحار سفينتين أخريين محملتين بالحبوب من أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن سفينتين أخريين تحملان الحبوب أبحرتا من ميناء تشورنومورسك الأوكراني اليوم الثلاثاء، في إطار اتفاق للسماح بتدفق صادرات الحبوب الأوكرانية.

وأوضح البيان أن السفينة (أوشن لايون) غادرت إلى كوريا الجنوبية حاملة 64 ألفا و720 طنا من الذرة، بينما تحمل السفينة الثانية (رحمي ياجتشي) 5 آلاف و300 طن من مسحوق دوار الشمس إلى إسطنبول في تركيا.

وجاء في البيان أن السفن الأربع التي غادرت أوكرانيا في وقت سابق ترسو بالقرب من إسطنبول وستخضع للتفتيش اليوم الثلاثاء.

وقبل أن تشن روسيا هجومها العسكري على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، شكل البلدان معا ما يقرب من ثلث صادرات القمح على مستوى العالم.

وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا الشهر الماضي للتوصل إلى الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا بعد تحذيرات من أن توقف شحنات الحبوب نتيجة الصراع ربما يؤدي إلى نقص حاد في الغذاء وتفشي المجاعة في مناطق من العالم.

ويشرف مركز التنسيق المشترك في إسطنبول -حيث يعمل أفراد من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة- على عملية استئناف تصدير الحبوب.

وكانت السفينة (بولارنت) المحملة بنحو 12 ألف طن من الذرة الأوكرانية وصلت أمس الاثنين إلى ميناء ولاية كوجه إيلي (درينجه) في مقاطعة كوجالي شمال غرب تركيا، ضمن اتفاقية استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية.