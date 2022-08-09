تثبيت الخلايا السرطانية في أماكنها.. خبراء يتوصلون لنهج جديد في علاج السرطان

توصل فريق من الباحثين في الولايات المتحدة إلى نهج جديد لعلاج السرطان عن طريق تثبيت الخلايا السرطانية في أماكنها ومنعها من الانتشار في الجسم.

وتعتمد هذه الفكرة التي توصل إليها فريق بحثي من جامعتي (كاليفورنيا ديفيز، وواشنطن) الأمريكيتين، على تطويع نوع من الأجسام المضادة داخل الجسم من أجل تعزيز الروابط بين الخلايا السرطانية.

وتوصل الباحثون إلى أن الجسم المضاد الوحيد النسيلة الذي يحمل اسم “19 أيه 11” والذي طوره الباحث باري جومبنر من جامعة واشنطن، يقوم بتعزيز نوع من البروتينات يحمل اسم “إي كادهيرين” وهو المسؤول عن ربط الخلايا ببعضها.

ويؤكد الفريق البحثي أن بروتين “إي كادهيرين” وغيره من الجزيئات اللاصقة للخلايا ينطوي على أهمية كبيرة في هيكل الأوعية الدموية ومنع انبثاث الخلايا السرطانية أو هجرتها إلى أعضاء أخرى داخل جسم المريض.

وكان الباحثون قد توصلوا في وقت سابق إلى أن العلاج بواسطة الجسم المضاد “19 أيه 11” يمنع انتشار خلايا سرطان الرئة لدى فئران التجارب.

ومن خلال سلسلة من التجارب والملاحظات باستخدام الأشعة السينية، توصل فريق الدراسة إلى أن الجسم المضاد المذكور يربط بين جزيئات “إي كادهيرين” داخل الخلايا السرطانية وبالتالي يمنع انبثاثها وانتشارها، بحسب الموقع الإلكتروني (ميديكال إكسبريس) المتخصص في الأبحاث الطبية.