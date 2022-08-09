تايوان تنظم مناورات عسكرية بالذخيرة الحية وتتهم الصين بالإعداد لغزوها (فيديو)

أجرى الجيش التايواني مناورات عسكرية بالذخيرة الحية، صباح اليوم الثلاثاء، شملت محاكاة للدفاع عن الجزيرة من غزو صيني اتهم وزير خارجيتها بيجين بالإعداد له.

وبدأت المناورات في مقاطعة بينغتونغ في جنوب تايوان في وقت مبكر اليوم مع إطلاق صواريخ مضيئة وقصف مدفعي.

وقال وزير خارجية تايوان إن الصين تستخدم تدريبات عسكرية بدأتها منذ أيام للتحضير لغزو الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.

وقال وزير خارجية تايوان خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن الصين تستخدم التدريبات العسكرية التي بدأتها احتجاجا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ذريعة “للتحضير لغزو” الجزيرة.

وحثّ الوزير على تقديم دعم دولي لحماية “السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان”، مؤكدا أن تايوان لن تذعن للترهيب حتى في ظل استمرار التدريبات مع انتهاك الصين للخط الفاصل غير الرسمي في مضيق تايوان.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر بعد مناورات تعدّ أكبر مناورات صينية على الإطلاق حول الجزيرة استمرت 4 أيام، وشملت إطلاق صواريخ باليستية ومحاكاة هجمات بحرية وجوية في السماء والبحار المحيطة بتايوان.

وأعلنت قيادة المنطقة الشرقية بالجيش الصيني، أنها ستجري تدريبات مشتركة جديدة تركز على عمليات التصدي للغواصات والهجوم البحري، مما يؤكد مخاوف بعض المحللين الأمنيين والدبلوماسيين من أن الصين ستواصل الضغط على دفاعات تايوان.

ومع مغادرة بيلوسي المنطقة يوم الجمعة الماضي، قطعت الصين أيضا بعض خطوط الاتصال مع الولايات المتحدة، بما في ذلك المحادثات العسكرية على المستوى الميداني والمناقشات حول تغير المناخ.

“هواجس” تايوان وبايدن “غير قلق”

وتجري تايوان عادة تدريبات عسكرية بشكل منتظم تحاكي غزوا صينيا، وبدأت تدريباتها العسكرية المقررة منذ فترة، اليوم الثلاثاء، إذ أطلق جيشها نيران مدافع هاوتزر في البحر، وكامن قد أجرت مناورة في الشهر الماضي لصد هجمات من البحر أيضا.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين، في أول تعليق علني له بشأن القضية منذ زيارة بيلوسي، إنه قلق بشأن تصرفات الصين في المنطقة، لكنه لا يشعر بالقلق على تايوان.

ونقلت رويترز عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قوله إن واشنطن ملتزمة بتقييم سابق بأن الصين لن تحاول غزو تايوان في العامين القادمين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، يوم الاثنين، إن الصين تجري تدريبات عسكرية عادية “في مياهها” بطريقة مفتوحة وشفافة ومهنية، مضيفا أن تايوان جزء من الصين.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية، خلال مؤتمر صحفي “نحن نكتفي بتوجيه تحذير إلى المسؤولين” عن هذه الأزمة، وتوعد بأن الصين “ستحطم بحزم أوهام السلطات التايوانية بالحصول على الاستقلال بواسطة الولايات المتحدة”.