أنتِ قذرة وعليكِ أن تنزعي حجابك”.. امرأة توثق لحظة تعرّضها لاعتداء عنصري بسبب حجابها في فرنسا (فيديو)

وثّقت امرأة مسلمة من أصول أفريقية لحظة تعرّضها لاعتداء عنصري من إدارية بمركز خاص لرعاية المسنين في فرنسا بسبب حجابها.

وبحسب ما أظهر مقطع فيديو نشرته امرأة تدعى ناميتا عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المرأة الفرنسية وصفتها بأنها “قذرة” وهددتها بالقتل إذا لمستها، كما طالبتها بنزع الحجاب لأنه ينتهك أسس المكان العلمانية.

وتضمّن مقطع الفيديو سجالًا حادًّا بين المواطنة المسلمة التي تنحدر من أصول إيفوارية والإدارية الفرنسية حول العلمانية، إذ قالت الأخيرة “فرنسا العلمانية تعني عدم اعترافها بجميع الأديان، وهو ما يعني عدم السماح بارتداء الحجاب وباقي الرموز الدينية الأخرى في الأماكن العامة”.

وردت الفتاة المسلمة ناميتا على الموظفة وقالت إنها تنتمي لغالبية الفرنسيات والفرنسيين الذين ما زالوا ضحايا خطاب اليمين المتطرف الذي يطابق بين الشخص العلماني واللاديني.

إلا أن الإدارية الفرنسية اتصلت بالشرطة، وطلبت منهم القدوم من أجل إجبارها على نزع الحجاب.

وطالبت الموظفة المسنين الذين كانوا في الغرفة بالتحرك وإصدار ردة فعل رافضة لحجاب ناميتا، لكن أحد المسنين الذي يعاني من مرض الزهايمر أخبرها بأنه لا مشكلة لديه في التعامل مع امرأة مسلمة ترتدي الحجاب، مذكّرًا إياها أن الأمر لا يؤثر على الوجه العلماني لفرنسا.

ويُعد الإسلام الدين الثاني في الجمهورية الفرنسية، وتشير التقديرات غير الرسمية إلى أن عدد الأقلية المسلمة هناك يتجاوز 5.5 ملايين مواطن، يشكلون أكثر من 8% من إجمالي عدد السكان.