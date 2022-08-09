استجابة لطلب هنية.. أردوغان يوافق على استقبال الطفلة رهف سلمان للعلاج في تركيا (فيديو)

وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، على استقبال الطفلة الفلسطينية رهف سلمان (11 عامًا)، بعد مناشدتها بأن تتلقى العلاج في تركيا حتى تستطيع استكمال حياتها وأحلامها.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان “وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على استقبال الطفلة الجريحة رهف سلمان وأسرتها للعلاج في تركيا، وكانت الطفلة رهف قد طالبت أمس رئيس الحركة بالعمل على تحويلها للعلاج في تركيا بعد إصابتها في العدوان الصهيوني الغاشم على غزة قبل أيام وفقدانها لأطرافها الثلاثة”.

ومن جهته، شكررئيس الحركة إسماعيل هنية الرئيس التركي على سرعة الاستجابة.

الرئيس التركي مشكورًا يوجه باستقبال الطفلة البريئة #رهف_سليمان التي أصيبت بصواريخ الاحتلال الصهيوني وبترت أطرافها، ويعد باستكمال علاجها في #تركيا.@RTErdogan — أدهم أبو سلمية #غزة_العزة 🇵🇸 (@adham922) August 9, 2022

وكانت الطفلة رهف قد عبّرت عن أمنيتها في السفر إلى تركيا، خلال لقاء لها عبر شاشة (الجزيرة مباشر) لإجراء عملية زراعة أطراف اصطناعية.

وقالت رهف خلال اللقاء “أتمنى أن أسافر إلى الخارج، إلى تركيا للعلاج، وأقدر أرجع تاني أرسم وأكتب حتى أصير رسامة أو ممرضة”.

وتعرضت الطفلة رهف سليمان لإصابات خطيرة أدت إلى فقدانها ثلاثة من أطرافها، جراء قصف صاروخي من قوات الاحتلال استهدف منزل عائلتها.

وحكت رهف لكاميرا الجزيرة مباشر تفاصيل ما حدث “خرجت لأنادي أخي حتى نتعشى سويًّا، وفور خروجي من المنزل شاهدت صاروخًا يسقط من السماء عليّ مباشرة”.

قصة مؤثرة للطفلة الفلسطينية #رهف_سلمان (11 عامًا) التي حرمها الاحتلال من ساقيها ويدها اليمنى خلال العدوان على #غزة pic.twitter.com/GbRKz9mpqD — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 8, 2022

وأوضحت الطفلة أنها شعرت بوخز أشبه بالصعق الكهربائي، لتفقد الوعي بعدها وتستيقظ في المستشفى، لتكتشف إصابتها ببعض الشظايا وفقدان ثلاثة من أطرافها.

وفندت الطفلة ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بأنه لا يقصف المدنيين والأطفال، قائلة “كله كذب، إنهم يقصفون المنازل والمدنيين والأطفال ولا يفرقون بين كبير وصغير”.

من جهتها، قالت والدة رهف للجزيرة مباشر إنها تمكث بجوار ابنتها بينما يمكث الأب بجوار شقيق رهف في مستشفى آخر، وأكدت أن حالتها صعبة إذ أصيبت بكسر في كتفها وشظايا في بطنها وصدرها، كما أصيبت عيناها أيضًا.

خلال اتصال هاتفي للاطمئنان عليها.. رئيس المكتب السياسي لـ "حماس" إسماعيل هنية يعد الطفلة الجريحة بالعدوان الإسرائيلي على #غزة رهف سلمان بالتواصل مع الرئاسة التركية لعلاجها في اسطنبول#الجزيرة pic.twitter.com/GMc0YDISH4 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) August 8, 2022

وحكت الأم عن طفلتها أنها كانت تستيقظ كل صباح تصلي وتقرأ وِردها من القرآن الكريم، وتخرج في المساء للعب مع رفيقاتها.

وأكدت أن الرسم كان متنفسًا لابنتها، في حين أفقدها صاروخ الاحتلال الإسرائيلي يدها وساقيها.

ولاقت قصة رهف سلمان تفاعلًا واسعًا من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما انتشر مقطع فيديو لها عرّفت فيه نفسها بالقول “أنا الطفلة الصامدة رهف خليل سلمان”.

وفي آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية، استشهد 44 مواطنًا بينهم 15 طفلًا و4 نساء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، بينما أصيب 360 أخرون.

واستمرت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة 3 أيام بدءًا من الجمعة الماضية، وتوقفت الأحد باتفاق وقف إطلاق النار.