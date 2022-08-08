10 أماكن مذهلة للزيارة في سواحل بحر إيجة بتركيا (إعلان)

سواحل بحر إيجة في تركيا هي المكان الذي تعانق فيه الجبال المرتفعة شاطئ البحر وتفصل بينها خلجان كثيرة، مما يوجد ثقافة خاصة للغاية يحددها أسلوب حياة مريح وسط بيئة خلابة وشاعرية.

وفي ما يلي نظرة سريعة إلى أهم المعالم السياحية بسواحل إيجة التركية التي ربما تلهمك في رحلتك التالية.

طروادة.. مدينة الحكايات

شهدت هذه المدينة إحدى أكثر الحروب الملحمية في التاريخ، ويُعتقد أنها وقعت على ساحل بحر إيجة في القرن الثاني عشر قبل الميلاد، وألهمت العديد من الأعمال الأدبية بما في ذلك الإلياذة والأوديسة لهوميروس، بالإضافة إلى العديد من الأفلام. واكتُشفت طروادة لاحقًا في القرن التاسع عشر في منطقة ريفية على بعد 25 كيلومترًا من مدينة جناق قلعة.

وفي هذا الموقع المصنف ضمن مواقع اليونسكو للتراث العالمي، ينتظرك متحف يعرض القطع الأثرية التي عُثر عليها بالمنطقة.

نصيحة للسائح: يمكنك أيضًا زيارة النصب التذكاري للحرب العالمية الأولى في غاليبولي أثناء زيارتك لجناق قلعة.

خليج أدرميت

يقع خليج أدرميت على بُعد نحو 100 كيلومتر جنوب تشاناكالي، وتطل عليه سلسلة جبال كازداجي.

وبفضل مناخه الفريد، يُنتج سكان هذا الخليج بعضًا من أفضل أنواع زيت الزيتون في تركيا منذ قرون، كما تُعد المنطقة مكانًا شهيرًا لقضاء العطلات في قراها الجبلية مثل قريتي يشيليورت وأداتيبي اللتين تحويان فنادق مميزة ذات منازل حجرية ريفية، فضلًا عن المنتجعات الصيفية ذات المياه النقية والشواطئ الساحرة.

نصيحة للسائح: شهدت مدينة أيفاليك الساحلية الساحرة انتعاشًا في السنوات الأخيرة مع العديد من منازلها الأنيقة على طراز بحر إيجة التي تم تجديدها وتحويلها إلى فنادق ومطاعم مريحة. ويمكنك شراء زيت الزيتون والصابون المعطر من هناك وزيارة جزيرة كوندا لتناول وليمة بأحد مطاعمها التقليدية المواجهة للبحر.

الكنائس السبع في آسيا الصغرى

تُعد منطقة إيجة التركية وجهة مهمة للسياحة الدينية أيضًا، حيث تستضيف الكنائس السبع الرئيسية للمسيحية القديمة، المذكورة في العهد الجديد.

وتُعرف هذه الكنائس السبع باسم برغاموم (برغاما) وثياتريا (آق حصار) وسمرينا (إزمير) وسارديس (نازيلي) وفيلاديلفيا (ألاشهير) وإيفيسوس (سلجوق) ولا أوديسيا (دينيزلي).

وهذه الكنائس متقاربة نسبيًّا ومميزة بوضوح للزوار، مما يسهل اكتشافها خلال رحلة تستغرق أسبوعًا.

نصيحة للسائح: تستضيف مدينة برغاموم إحدى هذه الكنائس السبع، وهي واحدة من أكثر المدن القديمة إثارة للإعجاب في تركيا، وهي أيضًا ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو.

وبعد الإعجاب بمسرحها الروماني المنحوت في منحدر تل شديد الانحدار، قم بزيارة مركز الشفاء القديم القريب في أسكليبيون، وتمتع بالمدينة الحديثة التي ازدهرت عند أقدام بيرغاموم، وتذوق عدة أطباق شهية منها مجموعة الجبن المحلي الشهير (برغاما تولومو)، بالإضافة إلى طبق كرات اللحم المشوية المقدمة بأسلوب برغاما.

إزمير.. الحياة شاطئ

تُعد إزمير البوابة الرئيسية لسواحل إيجة التركية باعتبارها ثالثة كبريات المدن في البلاد، كما أنها وجهة مفضلة لقضاء العطلات بسبب قربها من المدن الشاطئية والمنتجعات المنتشرة في جميع أنحاء شبه جزيرة تشيشمة.

وبعد حجز ليلة أواثنتين بوسط المدينة لاستكشاف منطقة البازار التاريخية وثقافة الشارع النابض بالحياة، قم بزيارة الوجهة الشاطئية التي تختارها، حيث النوادي التي تلبي جميع الأذواق، كما يمكنك الاسترخاء على شاطئ خاص أو الرقص طوال اليوم مع مجموعة (دي جي) المبهجة.

نصيحة للسائح: إزمير هي أيضًا مكان لتذوق بعض أفضل المأكولات البحرية التي ستجدها في تركيا. توجه إلى قريتي أوزبك وجفتليك الساحليتين لتذوق الأسماك المحلية والمحار والجمبري في المطاعم الخلابة المطلة على البحر، كما تُعد من أفضل المدن للذواقة، حيث تجذب زائريها بسوق المزارعين الشهير يوم الثلاثاء، والمطاعم الريفية في قرية كابلان القريبة.

أفسس.. عجائب العالم القديم

أحد أهم موانئ العالم القديم وموقع لأقدم الآثار في تركيا، ويوفر تصورًا كاملًا لما كانت عليه المدينة الرومانية القديمة منذ نحو ألفي عام.

ومن بين المعالم المبهجة التي ينبغي استكشافها هنا مكتبة سيلسوس، وهي مسرح روماني خاض فيه المصارعون معارك شرسة، بالإضافة إلى قصور التلال للأثرياء في أفسس القديمة الغنية باللوحات الجدارية ذات الألوان والأنماط الزاهية.

ويمكن رؤية بعض الأعمدة من معبد أرتميس الشهير حتى اليوم، أحد عجائب الدنيا السبع الأصلية، وقد اجتذب المعجبين من جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط القديم. أما بيت مريم العذراء -وهو كنيسة صغيرة على بعد 7 كيلومترات من أفسس- فهو مكان للحج المسيحي منذ القرن الخامس الميلادي.

نصيحة للسائح: يمكنك زيارة مدينة أفسس في جولة ليوم واحد من إزمير، أو الإقامة طوال الليل في سلجوق، والاستمتاع بمتحف أفسس بتماثيله الرخامية الرائعة، وبقايا كنيسة القديس يوحنا الممتدة على تل أياسولوك في مركز المدينة. كما أن مدينة (شيرينجه) الخلابة ذات المنازل الخشبية العثمانية القديمة تستحق الزيارة أيضًا.

كوساداسي.. في حضن نهر مندريس

يقع ميناء الرحلات البحرية (كوساداسي) على بعد 20 كيلومترًا فقط جنوب سلجوق، وهي مدينة قديمة بها قلعة عثمانية محفوظة جيدًا. وقد تكون كوساداسي هي قاعدتك لاستكشاف المدينتين القديمتين التوأم ميليتس وبرييني، وكلتاهما ازدهرت في دلتا نهر مندريس، ثاني أكثر الأنهار المشهورة في العصور القديمة بعد نهر النيل.

نصيحة للسائح: متنزه (ديليك بنينسيولا) الوطني هو أحد أفضل المحميات الطبيعية في تركيا، ويُسمح بدخول الزوار الذين يرغبون في الاستمتاع بشواطئه البكر، ومسارات ركوب الدراجات، ومشاهدة الطيور والغوص، فضلًا عن مناطق النزهة الفسيحة، وبحيرة (بافا) محمية أخرى في نظام نهر مندريس الكبير وتستحق الزيارة أيضًا.

بودروم.. متعة الحياة

بشواطئها المشمسة وخلجانها السرية ومناظرها الطبيعية الخلابة -ناهيك عن المنتجعات الراقية المبهرة وتجارب التسوق المتميزة- تلقي شبه الجزيرة المثالية بابتسامة ساحرة على وجه الزائرين.

نصيحة للسائح: يمكنك زيارة قلعة بودروم الشهيرة لمشاهدة أقدم حطام سفينة في العالم، ومشاهدة حفلة صيفية حية أقيمت في مسرح بودروم القديم، وأكثر اليخوت الشراعية أناقة في تركيا تتنافس في كأس بودروم السنوي في أكتوبر/تشرين الأول من كل عام.

داتشا وبوزبورون

تقع هاتان المنطقتان بين خليج غوكوفا ومرماريس، وتطلان على بحر إيجة، وكلتاهما جزء لا ينفصل من الرحلات البحرية الزرقاء على متن يخت شراعي، حيث تخفيان بعض أفضل الخلجان الصافية في تركيا.

ولا يمكن الوصول إلى العديد من هذه الزوايا المنعزلة إلا عن طريق المياه. وتشمل الأماكن التي يجب مشاهدتها على طول هذا الامتداد الساحلي: أكياكا بشواطئها، وبوردوبت مع الخضرة والجداول التي تتدفق إلى البحر، وداتشا بوسط المدينة الساحر، والشواطئ الخلابة والآثار القديمة في كنيدوس وبوزبورون والسليمية.

نصيحة للسائح: تشتهر داتشا بكونها مركز اللوز في تركيا، الذي يبدأ ازدهاره في فبراير/شباط وتحتفل البلدة به بمهرجان سنوي.

داليان.. ملاذ السلاحف البحرية

تختار الطيور الضخمة المهددة بالانقراض والسلاحف البحرية الخضراء شاطئ إيزتوزو في داليان ليكون أحد مواقع التعشيش الرئيسية لها في تركيا. ويقع هذا الشريط من الرمال الذهبية بطول 5 كيلومترات على طول ساحل بحر إيجة عند مصب داليان. يمكنك الإقامة في نُزل على ضفاف النهر في داليان للاستمتاع بهدوء البيئة الطبيعية والانضمام إلى رحلة يومية بالقارب.

فتحية.. التقاء بحر إيجة بالبحر المتوسط

نحن الآن ندخل أرض الحضارة الليقية القديمة بأطلالها الدرامية ومقابرها الصخرية المميزة التي تمتد من الشواطئ إلى الجبال.

لكن الجائزة الحقيقية هنا هي الرمال ذات المناظر الخلابة وبحيرة أولودينيز، التي تقع عند سفح جبل باباداغ المهيب. ونظرًا للجغرافيا الوعرة للأرض الليقية، لم يُكتشَف هذا الخليج البكر إلا في الستينيات من مجموعة من المسافرين المغامرين.

تطور الكهف لاحقًا إلى منطقة منتجع على شاطئ البحر مع وصول الفنادق الأولى في التسعينيات. وبحيرة أولودينيز هي متنزه وطني اليوم، ويوفر الطيران المظلي في باباداغ مقعدًا بالصف الأمامي إلى المناظر البانورامية الخلابة. وإذا لم تكن من محبي الطيران، فيمكنك زيارة قمة باباداغ بالتلفريك على مدار العام لمشاهدة واحدة من أفضل مناظر الغروب التي يمكن تخيلها.

نصيحة للسائح: يندرج الطريق الليقي ضمن قائمة أجمل الرحلات الطويلة في العالم، حيث يقدم مسارًا محددًا بطول 540 كيلومترًا، يبدأ من أولودينيز وينتهي في أنطاليا. ويمكن للمرء التنزه في المسار بأكمله في شهر واحد، أو الاستمتاع بأجزاء أقصر من المسار خلال عدة أيام. وتُعد وديان الفراشة وكاباك من العجائب الطبيعية المجاورة على الطريق، حيث يمكنك تجربة الخلوات البيئية والقباب المتلألئة.

ولمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع التالي