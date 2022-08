ناشطون بريطانيون يقتحمون شركة تصدّر الأسلحة لإسرائيل تنديدا بالعدوان على غزة (فيديو)

اقتحم ناشطون بريطانيون من منظمة “بالستاين أكشن” (العمل من أجل فلسطين) اليوم الاثنين، شركة “إلبيت” البريطانية المسؤولة عن تعبئة الأسلحة والطائرات المسيّرة وتصديرها إلى إسرائيل بمدينة تاموورث البريطانية، وذلك تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.

وأرفق حساب “العمل من أجل فلسطين” على تويتر مقاطع مصورة توثق تسلق الناشطين -الذين ارتدوا ملابس حمراء- أسطح مقر الشركة، وسكبهم طلاءً أحمر على مرافق الشركة الداخلية والخارجية، في إشارة إلى الدماء الفلسطينية المُراقة بسبب الأسلحة الإسرائيلية.

العمل من أجل #فلسطين: بعد الحرب المتواصلة على #غزة، حان الوقت لتدمير سلسلة القتل الإسرائيلية pic.twitter.com/vgrpMQ2PAv — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 8, 2022

Actions are built on donations; help fund future actions so we can keep on knocking the lights out of the Israeli arms trade #ShutElbitDown https://t.co/MgnBGihUAJ pic.twitter.com/7GU2YzymMw — Palestine Action (@Pal_action) August 8, 2022

وعلّقت المنظمة قائلة “بعد الحرب على غزة والشروع في الهدنة، حان الوقت لتدمير سلسلة القتل الإسرائيلية”.

وأضافت “حركة العمل من أجل فلسطين تحطم الشركة المسؤولة عن نقل الأسلحة الإسرائيلية، بعد أن تم اختبارها في المعركة على الفلسطينيين”.

On the scene at a key link in The Israeli arms trade #ShutElbitDown https://t.co/A2PHTnfPyr — Palestine Action (@Pal_action) August 8, 2022

What solidarity in action looks like – against zionism, colonialism and imperialism, the enemies of the Palestinian people. Join our workshop tonight, #ShutElbitDown tomorrow: https://t.co/TMBLFCEVJ5 pic.twitter.com/YVdCwEZk4K — Palestine Action (@Pal_action) August 8, 2022

ونقل موقع ميدل إيست مونيتور أن شركة “إلبيت” هي المُصنّع والمورّد الأول لإسرائيل بطائرات “هيرميس 450” المسيّرة التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الهجمات والمراقبة في غزة على مدى السنوات الأخيرة.

وقالت منظمة العمل الفلسطيني في بيانها “استخدام هذه العينة من الطائرات يدمر مدينة غزة، ويترك سكان القطاع يعانون من صدمة عميقة الجذور ومخاوف من إرهاب الدولة الإسرائيلي”.

واعتقلت الشرطة أحد المصورين الذين وثقوا نشاط أعضاء الفريق من خارج أسوار الشركة.

BREAKING: British police arrest an Arab photographer for no reason, outside the occupied ‘Good Packing Company’ who package and transport Israel’s military hardware #ACAB #ShutElbitDown pic.twitter.com/JhIQel2CEB — Palestine Action (@Pal_action) August 8, 2022

يُذكر أن العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة الذي استمر 3 أيام، خلّف خسائر في الأرواح والممتلكات والمنازل والأراضي الزراعية.

وتسبب العدوان في استشهاد 44 فلسطينيًّا، من بينهم 15 طفلًا و4 نساء، ووصل عدد الإصابات إلى 311.

وبدأ الاحتلال العدوان باغتيال القائد في سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- تيسير الجعبري، الذي كان في شقته داخل برج بمدينة غزة، يضم شققًا سكنية ومقرات لمؤسسات إعلامية وأهلية.

في المقابل، أطلقت سرايا القدس مئات القذائف الصاروخية باتجاه المواقع الإسرائيلية المحاذية للقطاع.