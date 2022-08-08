منظمة الهجرة الدولية: 9 ملايين مهاجر من 133 دولة يعيشون في مصر

قدّرت المنظمة الدولية للهجرة أن العدد الحالي للمهاجرين الدوليين المقيمين في مصر وصل إلى 9 ملايين مهاجر ولاجئ.

وكشفت المنظمة في تقريرها الأخير الصادر في شهر أغسطس/آب الجاري، أن عدد المهاجرين الدوليين المقيمين في مصر هو 9 ملايين و12 ألفًا و582 مهاجرًا، وهو ما يعادل 8.7% من مجموع سكان البلاد.

وأضاف التقرير أن هؤلاء المهاجرين ينتمون إلى 133 دولة، موزعين بين المجموعات السودانية بـ 4 ملايين مهاجر والسوريين بـ 1.5 مليون، واليمنيين والليبيين بمليون لكل بلد.

وتشكل هذه الجنسيات الأربع ما نسبته 80% من المهاجرين الدوليين المقيمين في البلاد.

وتعرِّف المنظمة الدولية للهجرة المهاجر بأنه “كل شخص اضطر إلى الانتقال عبر الحدود الدولية أو داخل دولة أخرى بعيدًا عن مكان إقامته المعتاد، بغض النظر عن وضعه القانوني أو مدة الإقامة”.

وكشف التقرير أن هناك زيادة ملحوظة في عدد المهاجرين في مصر منذ عام 2019، بسبب عدم الاستقرار في البلدان المجاورة، مما دفع الآلاف من السودانيين وجنوب السودان والسوريين والإثيوبيين والعراقيين واليمنيين إلى البحث عن ملاذ آمن في مصر.

وحول طبيعة الخطاب المصري السائد تجاه المهاجرين واللاجئين، أوضح التقرير أن مصر كانت سخية في إدماج المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في النظم الوطنية للتعليم والصحة، على قدم المساواة مع المصريين في كثير من الحالات، وذلك على الرغم من التحديات التي يواجهها هذان القطاعان والتكاليف الاقتصادية الباهظة.

وأظهرت المعطيات التي تضمنها التقرير أن متوسط ​​عمر غالبية المهاجرين هو 35 عامًا، بنسبة متوازنة من الذكور بمعدل 50.4% والإناث بـ49.6%، في حين أن معظمهم يقيمون في 5 محافظات هي القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط والدقهلية.

وكشفت البيانات التي جُمعت من السفارات ودراسات المنظمة الدولية للهجرة، أن أكثر من ثلث هؤلاء المهاجرين يعملون في وظائف وشركات مستقرة، مما يشير إلى أن المهاجرين في مصر يسهمون بشكل إيجابي في سوق العمل ونمو الاقتصاد المصري.

وبخصوص مدة إقامة المهاجرين، أوضحت المعطيات التي تضمنها التقرير أن 5.5 ملايين مهاجر يعيشون في مصر منذ أكثر من 10 سنوات، في حين أن 6% منهم عاشوا واندمجوا لأكثر من 15 سنة في البلاد بمن فيهم الأجيال الثانية.