جيش الاحتلال يهدم منزلي أسيرين فلسطينيين شمالي الضفة (فيديو)

هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، منزلين لأسيرين فلسطينيَين في قرية رمانة بغرب محافظة جنين شمالي الضفة الغربية.

وغرد الحساب الرسمي لجيش الاحتلال قائلا إن المنزلين يعودان للمتهمَيْن بتنفيذ عملية إلعاد التي وقعت في مايو/أيار الماضي. وهما أسعد الرفاعي (19 عامًا)، وصبحي أبو شقير (20 عامًا).

وهُدم منزل صبحي أبو شقير المكون من 3 طوابق، في حين هُدم طابق واحد من عمارة سكنية تقطنها عائلة الرفاعي.

تغطية صحفية: "جرافات الاحتلال تواصل هدم منزل عائلة منفذ عملية إلعاد، الأسير صبحي صبيحات في بلدة رمانة غرب جنين". pic.twitter.com/aviBu6z3DA — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 8, 2022

ويتهم الاحتلال الأسيرين بتنفيذ عملية إطلاق نار في 5 مايو/ أيار الماضي، أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 4 آخرين في مدينة إلعاد وسط إسرائيل.

وقبل تنفيذ الهدم اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والسكان أسفرت عن إصابة العشرات بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وعادة ما يهدم الاحتلال منازل الفلسطينيين الذين ينفذون هجمات تسفر عن مقتل إسرائيليين، وهو ما تنتقده مؤسسات حقوقية تعتبر ذلك عقوبة جماعية.