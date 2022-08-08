أوكرانيا تعلن إحباط محاولة لاغتيال وزير الدفاع ورئيس الاستخبارات العسكرية (فيديو)

قالت الأجهزة الأمنية الأوكرانية، الاثنين، إنها أحبطت محاولة اغتيال لوزير الدفاع ورئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، وأوقفت عددًا من المخططين المفترضين للعمليات.

وأعلن الأمن الأوكراني -عبر حسابه على تلغرام- أنه “أوقف قَتَلة من الاستخبارات الروسية كانوا يخططون لاغتيال وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف ورئيس الاستخبارات العسكرية كيريلو بودانوف”.

ونشرت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يُظهر مجموعة مسلحة تضرب وتكبّل مدنيَّين كانا متجهَين نحو سيارة.

وتمّ توقيف الرجلين في كوفيل شمال غربي الأراضي الأوكرانية، وفق السلطات.

وبحسب الأجهزة الأمنية، فقد كان الموقوفون يحضّرون لـ”التصفية الجسدية” للمسؤولَين الدفاعيَّين الأوكرانيَّين، بالإضافة إلى “ناشط أوكراني معروف” لم تذكر اسمه.

وأكدت أن منفّذي عمليات الاغتيال كانوا سيحصلون على مكافأة تتراوح بين 100 ألف و150 ألف دولار مقابل كل عملية.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أعلنت روسيا الحرب على أوكرانيا، الأمر الذي أدخل البلاد في نزاع غير مسبوق، وأدى إلى نزوح ملايين الأوكرانيين، كما أحدث دمارًا ضخمًا في البنى التحتية.