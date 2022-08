أسوشيتد برس: مقامرة رئيس الوزراء الإسرائيلي في غزة تهدد طموح نتنياهو

سلّط تقرير لوكالة أسوشيتد برس الضوء على “مقامرة” رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت يائير لابيد بالعدوان على قطاع غزة لتحقيق أهدافه السياسية، قبل أقل من 3 أشهر من خوضه الانتخابات العامة التي يسعى من خلالها إلى الحفاظ على منصبه.

ولفت التقرير إلى أن لابيد “اكتسب أرضية سياسية قبل الانتخابات” مع دخول وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني حيز التنفيذ، في وقتٍ متأخر من مساء الأحد.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار عدوانا استمر 3 أيام ارتقى فيه 44 شهيدا بينهم 15 طفلا بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

Israel's caretaker prime minister had counted on Gaza’s Hamas rulers to stay out of the fight with Islamic Jihad. With a cease-fire holding overnight and a full-blown escalation abated, Yair Lapid may have gained political ground ahead of November polls. https://t.co/cbo2QbGXbM

