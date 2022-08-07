مسؤول في الجهاد الإسلامي للجزيرة مباشر: اتفاق وقف إطلاق نار في غزة خلال ساعات (فيديو)

قال محمد الهندي رئيس الدائرة السياسية في الجهاد الإسلامي للجزيرة مباشر إن اتفاقًا على وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي سيدخل حيز التنفيذ خلال ساعات.

وأضاف في حديثه للجزيرة مباشر أن الوسيط المصري هو الذي سيعلن وقت بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، وتوقع أن يكون ذلك خلال هذه الليلة.

وتابع “جرى الاتفاق مع الوسيط المصري على صيغة للعمل من أجل إطلاق سراح السعدي والعواودة”.

وورد في نص بيان وقف إطلاق النار ما يلي:

“في إطار حرص مصر على إنهاء حالة التوتر الحالية بقطاع غزة، كثفت مصر اتصالاتها مع الأطراف كافة لاحتواء التصعيد الحالي، وفي ضوء تلك الاتصالات تدعو مصر إلى وقف إطلاق النار بشكل كامل ومتبادل بدءًا من الساعة 11:30، في 7 أغسطس 2022 (بتوقيت فلسطين)”.

“وتبذل مصر جهودها وتلتزم بالعمل للإفراج عن الأسير خليل العواودة ونقله للعلاج، وكذلك العمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب وقت ممكن”.

وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر للجزيرة إن اتفاق التهدئة يتعثر بسبب مطالب الجهاد الإسلامي بتوفير ضمانات مصرية قبل إعلانه، مشيرة إلى أن القاهرة تُجري اتصالات حثيثة لاحتواء الوضع ووقف التصعيد ومنع انهيار التفاهمات.

من جانبها، نقلت القناة الإسرائيلية 12 عن مسؤول إسرائيلي كبير -لم تسمه- قوله إن وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ قبل منتصف الليلة، وربما حتى صباح الغد.

يأتي ذلك بعد ساعات من الحديث عن توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى هدنة وقف إطلاق النار بوساطة مصرية، وكان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في تمام الخامسة مساء بتوقيت غرينتش (الثامنة بالتوقيت المحلي).

فلسطينيون في #يافا يهللون أثناء إطلاق صواريخ للمقاومة في #غزة باتجاه تل أبيب pic.twitter.com/d6ORQ0JLhp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 7, 2022

ونقلت وكالة رويترز، قبل ساعات، عن مصادر -لم تسمها- أن إسرائيل والمقاومة الفلسطينية اتفقا على الالتزام بهدنة في غزة، بدءًا من مساء اليوم الأحد، عملًا باقتراح القاهرة.

في حين، نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير -لم تذكر اسمه- قوله “لا شيء مؤكد حتى الآن بشأنّ اتفاق تهدئة مع حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، على الرغم من الاتصالات المتقدمة حول اتفاق وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

وصباح اليوم، وسّعت حركة الجهاد الإسلامي نطاق إطلاق النار باتجاه القدس المحتلة ردًا على اغتيال خالد منصور، قائد المنطقة الجنوبية بجناحها العسكري سرايا القدس، جنوب غزة، وهو ثاني قائد كبير للحركة يستشهد في العدوان الحالي.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان “دماء الشهداء لن تضيع هدرًا”.

ولليوم الثالث على التوالي، تقصف إسرائيل أهدافًا فلسطينية في قطاع غزة المحاصر، والجمعة، اغتالت تيسير الجعبري القيادي بالحركة، ما دفع الجهاد للرد باستهداف تل أبيب ومدن إسرائيلية عدة بصواريخ بعيدة المدى.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل إلى 43 شهيدًا بينهم 15 طفلًا و6 نساء وإصابة 311 آخرين بجراح مختلفة.