فرار جنود الاحتلال بعد إطلاق صافرات الإنذار في غلاف غزة (فيديو)

نشرت القناة 13 الإسرائيلية صور فيديو تظهر لحظة فرار عدد من الجنود إسرائيليين إلى مناطق آمنة، إثر انطلاق صافرات الإنذار في غلاف غزة.

وأوضحت مقاطع الفيديو المنشور مشاهد الفزع التي عمت أحد المواقع العسكرية المتقدمة في غلاف غزة، وهروب عدد من الجنود الإسرائيليين نحو أحد المتاريس الذي يقود إلى قبو تحت الأرض والاختباء فيه خشية الإصابة بصواريخ المقاومة.

في السياق، نقلت وحدة الإعلام الحربي التابعة لحركة الجهاد الإسلامي أن صواريخ المقاومة استهدفت العديد من مناطق غلاف غزة بقصف صاروخي كثيف وعدد ومن قذائف الهاون.

وكانت صافرات الإنذار قد دوت في المنطقة الصناعية في عسقلان ومعبري صوفيا وكرم أبو سالم ومستوطنات غلاف غزة، حيث يتمركز الكثير من وحدات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت القناة 13 الإسرائيلية قد نقلت -في وقت سابق- عن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد قوله إن “أهداف العملية العسكرية في غزة تحققت ولا فائدة من استمرارها”.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر إلى 43 شهيدا، من بينهم 15 طفلًا و4 نساء و311 إصابة بجروح مختلفة.

ولليوم الثالث، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته على قطاع غزة ضمن عملية عسكرية بدأها عصر الجمعة.