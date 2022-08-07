بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة بعد 3 أيام من القصف الإسرائيلي

بدأ في الساعة 23:30 بالتوقيت المحلي الأحد سريان وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة الجهاد الإسلامي بوساطة مصرية، بعد 3 أيام من قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

واستبق الاحتلال بدء سريان وقف إطلاق النار، بشن غارات عدة على القطاع المحاصر، بينما انطلقت عشرات الصواريخ من غزة صوب غلاف غزة.

وشددت حركة الجهاد الإسلامي في بيان “التأكيد على حقنا في الرد على أي عدوان صهيوني”، بينما وجّهت إسرائيل الشكر لمصر على جهودها التي سمحت بالتوصل إلى الهدنة، وقالت إنه في حال “خرق وقف إطلاق النار فستحتفظ دولة إسرائيل بحق الرد بقوة”.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان “دماء الشهداء لن تضيع هدرًا”.

وعلى مدار ثلاثة أيام متوالية، شن الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على القطاع المحاصر، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى بينهم نساء وأطفال.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل إلى 44 شهيدًا بينهم 15 طفلًا و4 نساء وإصابة 360 آخرين بجراح مختلفة.

وأصيب 3 إسرائيليين بشظايا بينما أصيب 31 شخصًا بجروح طفيفة، بحسب ما أفادت أجهزة الطوارئ، الأحد.