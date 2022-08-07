الاحتلال ينشر فيديو لما قال إنه استهداف لمواقع إطلاق الصواريخ والمقاومة تستعرض ترسانتها و ترد برشقات (فيديو)

نشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقاطع فيديو ادعت أنها للحظة استهداف “مواقع إطلاق الصواريخ” التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وتظهر مقاطع الفيديو صواريخ موجهة عن بعد ولحظة سقوطها على أهداف، لكن لم يتم الكشف عما إذا كانت هذه الأهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي أو أهداف مدنية في قطاع غزة.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر إلى 43 شهيدا، من بينهم 15 طفلًا و4 نساء و311 إصابة بجروح مختلفة.

ولليوم الثالث، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته على قطاع غزة، ضمن عملية عسكرية بدأها عصر الجمعة، ضد أهداف قال إنها “تتبع لحركة الجهاد الإسلامي”.

بالمقابل، نشرت (سرايا القدس) الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء الأحد، مقاطع فيديو تضمنت استعراضا ضخما لعدد كبير من الصورايخ الجاهزة للإطلاق نحو الداخل الإسرائيلي.

وتضمنت مقاطع الفيديو المنشورة صور إطلاق رشقات صاروخية كثيفة وهي في طريقها نحو المدن والبلدات والمواقع الإسرائيلية ضمن عملية “وحدة الساحات”، وذلك ردا على اغتيال خالد منصور القيادي البارز في السرايا.

وحتى مساء الأحد، أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية أكثر من 850 صاروخ وقذيفة هاون تجاه إسرائيل.





من جهته، أوصى رونين بار رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) حكومة يائير لبيد بالسعي لإنهاء العملية العسكرية في غزة قبل حدوث ما وصفها “بأخطاء يمكن أن تورطها في عملية أوسع لا تريدها”، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وقال موقع (والا) الإخباري إن بار قدّم هذه التوصية خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، مساء أمس السبت.

ومنذ عصر الجمعة، يتعرض قطاع غزة لهجوم متواصل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي إذ شنت الطائرات العديد من الغارات الصاروخية على مناطق متفرقة من القطاع، وأطلقت المدفعية عددا من القذائف استهدفت المواطنين الفلسطينيين في الأحياء السكنية والأراضي الزراعية.