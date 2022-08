إيلون ماسك يتحدّى إدارة تويتر لإثبات نسبة الحسابات المزيّفة

تحدّى إيلون ماسك، أمس السبت، باراغ أغراوال -الرئيس التنفيذي لتويتر- بخصوص إجراء مناقشة علنية وإثبات نسبة الحسابات الوهمية الموجودة على الشبكة الاجتماعية، وهي نقطة خلاف طرحها الملياردير الأمريكي لسحب عرض شراء قدّمه سابقًا للاستحواذ على تويتر، ما أدى إلى بدء معركة قانونية.

وفي تغريدة عبر تويتر، قال إيلون ماسك “إذا قدّم تويتر ببساطة أسلوبه في أخذ عيّنات من 100 حساب وكيف يتبيّن أنّها حقيقية؟ عندها يجب أن تستمرّ الصفقة وفق الشروط الأصلية”.

وأضاف “إذا تبيّن أنّ بياناتهم المقدّمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (هيئة تنظيم سوق الأسهم الأمريكية) خاطئة من الناحية المادية، فلا يمكن أن يكون هذا هو الحال”.

Less than 5% of Twitter daily users are fake/spam

ووقّع إيلون ماسك اتفاقية بقيمة 44 مليار دولار لشراء أسهم بالشبكة الاجتماعية، قبل الانسحاب منها من جانب واحد، في أوائل يوليو/تموز الماضي.

ويعتقد الملياردير الأمريكي أنّ تويتر كذب بشأن نسبة الحسابات الآلية والوهمية، بل إنّه يدّعي أنّ الشبكة الاجتماعية قد “غشّت”، عبر زيادة عدد الحسابات التي يمكن تحقيق الدخل منها.

وكتب رئيس شركة تيسلا في تغريدة “أتحدّى باراغ أغراوال (الرئيس التنفيذي لتويتر) أن يناقش علنًا نسبة الحسابات الوهمية على تويتر”.

وأضاف “لندعه يثبت للجمهور أنّ لدى تويتر أقل من 5% من المستخدمين المزيّفين أو غير المرغوب فيهم يوميًا”.

I hereby challenge @paraga to a public debate about the Twitter bot percentage.

Let him prove to the public that Twitter has <5% fake or spam daily users!

— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2022