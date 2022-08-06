“هذه تضرب صواريخ؟!”.. دموع وصدمة عائلة الطفلة آلاء قدوم خلال تشييع جنازتها في غزة (فيديو)

شُيّعت جنازة الطفلة الفلسطينية آلاء قدوم (5 سنوات) إثر استشهادها جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وسط حالة من التأثر والحزن الشديد على فراقها.

وكانت آلاء تلعب أمام منزلها في حي الشجاعية بمحيط مسجد أبوسمرة شرق مدينة غزة حينما قصفت قوات الاحتلال المكان بالطائرات من دون إنذار.

واخترقت شظية أحد الصواريخ التي أطلقتها طائرات الاحتلال رأس آلاء لتسقط على الأرض وتفارق الحياة على الرغم من محاولات إنقاذها ونقلها إلى مستشفى الشفاء.

وتناوب الأب والجد على حمل جثمان الطفلة آلاء إلى المقبرة، ولُفّ جسدها بالعلم الفلسطيني وحُملت إلى مسجد العمري بغزة لأداء صلاة الجنازة عليها.

مشاهد مؤثرة في وداع الطفلة #آلاء_قدوم (5 أعوام) بعد استشهادها جراء قصف لقوات الاحتلال استهدف قطاع #غزة#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/FFhjhPvDtA — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 5, 2022

وأظهرت لقطات مصورة تشييع جثمان آلاء، حيث حملها جدها وهو في حالة من الصدمة والحزن لقتل حفيدته، وسط حشود هائلة حرصت على توديع الطفلة.

وعبّر الجد عن حزنه قائلا “إيش سوت هذه؟ هذه بتضرب صواريخ هذه؟ كيف تحمل سلاح؟ حسبنا الله ونعم الوكيل على كل واحد ظالم”.

تشييع مؤثر للطفلة الفلسطينية #آلاء_قدوم (5 أعوام) بعد استشهادها جراء قصف لقوات الاحتلال استهدف قطاع #غزة#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/rSrpMNUCpI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 5, 2022

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع استشهاد الطفلة آلاء، معبرين عن مشاعر تجمع بين الحزن على فراقها والغضب لقتلها بصواريخ إسرائيلية.

وغرد الإعلامي تامر المسحال “هذه صورة الشهيدة آلاء قدوم، الشهداء أقمار وليسوا أرقام”.

هذه صورة الشهيدة آلاء قدوم

الشهداء أقمار وليسوا أرقام #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/yfL7wz1Z8p — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) August 5, 2022

وكتب رامي عبده رئيس المرصد الأورومتوسطي “أهالي حي الشجاعية شرق مدينة غزة يشيعون جثمان الطفلة آلاء قدوم (5 سنوات)، بعد قتلها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ظهر هذا اليوم”.

أهالي حي الشجاعية شرق مدينة غزة يشيعون جثمان الطفلة آلاء قدوم (5 سنوات)، بعد قتلها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ظهر هذا اليوم. pic.twitter.com/X2miKsUZ3x — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) August 5, 2022

وعبر الكاتب زكريا المحرمي عن حزنه لوفاة آلاء “هذه آلاء قدوم عمرها خمس سنوات وتدرس في الروضة هي في الدين الذي يروج له المطبعون (إرهابية) لذلك مزقوا جسدها بالصواريخ قربانا للسلام الإبراهيمي المزعوم!!”

هذه آلاء قدوم عمرها خمس سنوات وتدرس في الروضة هي في الدين الذي يروج له المطبعون "إرهابية" لذلك مزقوا جسدها بالصواريخ قربانا للسلام الإبراهيمي المزعوم!! pic.twitter.com/cHu6jN7Dsf — زكريا المحرمي (@almuharrmi) August 6, 2022

وفي هذا السياق، نشر النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي حمد الطيبي “الشهيدة آلاء عبد الله قدوم (5 سنوات) أولى ضحايا العدوان والحرب على غزة، جريمة حرب”.

אלאא עבדאללה קדום בת 5 קורבן ראשון של מלחמת הברירה בעזה. די להרג ילדים באשר הם.די! pic.twitter.com/b8HPtb2NpO — Ahmad Tibi (@Ahmad_tibi) August 5, 2022

ويأتي الأطفال في مقدمة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث ارتقى 232 فلسطينيا بينهم 65 طفلا خلال عدوان مايو/أيار 2021.