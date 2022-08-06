لحظات من الرعب والفزع.. مشاهد لتعرض أهالي قطاع غزة للقصف الإسرائيلي بدون سابق إنذار (فيديو)

وثقت كاميرا مراقبة لحظة إصابة عامل فلسطيني داخل أحد المتاجر المجاورة لبرج فلسطين وسط غزة، جراء القصف الإسرائيلي الذي يتعرض له القطاع المحاصر، منذ عصر أمس.

وأظهر الفيديو سقوط جدار فجأة على العامل أثناء قيامه بمهام التنظيف، وتطاير الركام والأتربة في المكان، جراء قصف بطائرات جيش الاحتلال.

كاميرا مراقبة توثق إصابة فلسطيني داخل أحد المتاجر المجاورة لبرج #فلسطين وسط #غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/vdgjcMZDHI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 5, 2022

وحاول عدد من الشباب إنقاذ الرجل وإخراجه من تحت الأنقاض للتأكد من سلامته، ولم يكشف المقطع عن مصير الرجل أو حالته الصحية.

وعلى هذا النحو، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا آخر يرصد لحظة تصوير الفتاة الفلسطينية آلاء الدعبلة لمشاهد القصف الإسرائيلي الذي تعرضت له منطقة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، لتكتشف بالصدفة أن منزلها هو المستهدف من الهجمات.

ويعكس المقطع حالة الرعب والفزع التي مرت بها الفتاة بعدما اكتشفت تعرض منزلها للقصف خلال محاولتها تصوير ما يحدث بالخارج، ظنًّا منها أنه في منطقة مجاورة.

بنت بتطلع تشوف القصف وين وتوثقه، وما بتعرف انه القصف هيكون في بيتهم#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/eEudRmcaXc — أحمد حجازي _ الحاجز 𓂆🇵🇸 (@ahmedhijazee) August 5, 2022

واستكمالًا للحظات الرعب التي عاشها سكان قطاع غزة بشكل مفاجئ، عصر الجمعة، تصف سيدة فلسطينية كيف تحوّل الاحتفال بزفاف ابنها إلى حالة من الحزن والخوف مع بداية القصف الإسرائيلي لقطاع غزة قائلة “فجأة طيرنا من أماكنا واتحدفنا حدف لبرا”.

وروت خلال مقطع مصور من أمام منزلها المهدم “حرام عليهم اللي بيعملوه، قتلوا الأطفال والنساء والشباب، ما حذرونا وما طلبوا منا نخلي المنطقة”.

وأوضحت المرأة الفلسطينية أنها كانت تستعد مع العديد من النساء للاحتفال بحفل زفاف ابنها وقالت “كسروا فرحة عريس، النساء خرجن بشعرهن والله حرام يطلعوا هيك”.

"كان عندي حفلة تجهيز عرس.. فجأة لقينا حالنا بنطير".. فلسطينية تصف لحظات الرعب مع بدايات قصف #غزة#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/o9W5Tdz8E1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 6, 2022

وأمضى سكان غزة ليلة صادمة وحزينة ودعوا خلالها 11 شهيدا بينهم طفلة عمرها 5 سنوات، جراء القصف الإسرائيلي لعدة مناطق في القطاع.

وشنّت المقاتلات الحربية الإسرائيلية صباح السبت، غارات جديدة على قطاع غزة ضمن عملية عسكرية بدأتها عصر أمس الجمعة.

وبدأ هذا التوتر، الاثنين الماضي، عقب اعتقال الاحتلال الإسرائيلي القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بسّام السعدي في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية.

وأعلنت إسرائيل، الثلاثاء، عن مجموعة من الإجراءات ضد قطاع غزة منها إغلاق المعابر التي تربطها مع القطاع خشية من رد حركة الجهاد على اعتقال السعدي، كما فرضت قيودًا على تحركات الإسرائيليين القاطنين في محيط قطاع غزة.