الخارجية الفلسطينية للجزيرة مباشر: العدوان الإسرائيلي جريمة ومن حق شعبنا الدفاع عن نفسه (فيديو)

أدانت الخارجية الفلسطينية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، معتبرة أن الهدف من هذه الخطوة هو “تحقيق مصالح انتخابية” في ظل الاستعداد لانتخابات الكنيست الإسرائيلي.

واعتبر مستشار وزارة الخارجية الفلسطينية أحمد الديك خلال مداخلة هاتفية في الجزيرة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة “جريمة” تقوم بها قوات الاحتلال في حق كل فلسطيني.

مستشار الخارجية الفلسطينية للجزيرة مباشر: إسرائيل هي المعتدية وهي التي ارتكبت الجريمة البشعة اليوم ومن حق شعبنا الدفاع عن نفسه pic.twitter.com/twTM9o0Qpq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 5, 2022

وقال الديك “فتحنا في سفارة فلسطين كافة قنوات الاتصال بالجهات الدولية لفضح جرائم الاحتلال”، مشددا على أن دولة الاحتلال “تتحمل المسؤولية”.

وعبّر عن استغرابه لموقف الإدارة الأمريكية بعد أن أعطت إسرائيل الحق في “الدفاع عن النفس”، مشيرا إلى أن الحروب وارتكاب الانتهاكات هي “سياسة إسرائيلية رسمية توظفها حكومة الاحتلال للهروب من دفع استحقاقات عملية السلام”.

وتابع “العداون الإسرائيلي هو حلقة جديدة من الحصار الظالم والغاشم على قطاع غزة، لذا يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولية وقف هذا العدوان. ومن حق شعبنا الدفاع عن نفسه”.

وردًّا على سؤال حول مدى نجاح الجهود المصرية لوقف التصعيد في قطاع غزة، قال الديك “نقدر كل الجهود المصرية والقطرية ونتمنى أن تتواصل كافة الجهود الدولية لوقف العدوان”.

ولفت خلال حديثه إلى أن إسرائيل تروّج في دوائر صنع القرار الدولية أن “الجانب الفلسطيني هو من يسعى إلى التهدئة، في حين أن الجانب الإسرائيلي هو من يقوم بالتصعيد من خلال مصادرة الأراضي وشن الحروب على القطاع”.

واعتبر مستشار وزارة الخارجية الفلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية تحاول أن توظف “الدم الفلسطيني” في صناديق الاقتراع وتستغل قصف غزة لتحقيق مصالحها.

وشدد على أن دولة الاحتلال تتصرف كأنها دولة “فوق القانون”، ولا يمكن محاسبتها دوليا في ظل ما توفره الولايات المتحدة لها من حماية.

عدوان غير مبرر

في السياق نفسه، قال سفير فلسطين في القاهرة دياب اللوح إن هذا العدوان “يأتي في وقت يتصارع في اليمين الإسرائيلي على السلطة في ظل الاستعداد لانتخابات جديدة للكنيست”، داعيا كافة الأطراف الدولية إلى وقف هذا العدوان “غير المبرر”.

سفير #فلسطين في القاهرة: نقدر جهود الوساطة المصرية ونأمل أن تنجح هذه الجهود في وقف العدوان على أهلنا في #غزة pic.twitter.com/1bmfWOahF9 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 5, 2022

وحول الجهود المصرية أوضح للجزيرة مباشر أن هناك تحركا مصريا مستمرا من قبل بدء العدوان لمنع التصعيد في قطاع غزة، مشيرا إلى زيارة مرتقبة سيجريها وفد أمني مصري في محاولة لمنع سفك المزيد من الدماء.

وعبّر اللوح عن أسفه بسبب الموقف الأمريكي واصفا إياه بأنه “منحاز” إلى الطرف الإسرائيلي على الدوام، مشددا على أن هذا التصرف “بمثابة ضوء أخضر للجيش الإسرائيلي لشن العدوان رغم أن المنطقة تشهد حالة هدوء منذ فترة”.