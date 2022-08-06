ارتفاع عدد شهداء غزة مع استمرار غارات الاحتلال والمقاومة تطلق رشقات صاروخية تجاه إسرائيل (فيديو)

استشهد فلسطيني وأصيب آخر صباح اليوم السبت جراء غارات إسرائيلية استهدفت غزة، وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 11 بينهم طفلة عمرها 5 سنوات.





وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن طائرة حربية بدون طيار أطلقت صاروخا تجاه أرض زراعية في منطقة الزنة شرق بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس، مما أدى إلى استشهاد المواطن تميم غسان حجازي، وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

مشاهد من قصف الاحتلال الأخير على حي الشيخ عجلين غرب مدينة غزة. pic.twitter.com/ILN8UHWd56 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 6, 2022

تجدد الغارات على غزة

وشنّت المقاتلات الحربية الإسرائيلية صباح السبت، غارات جديدة على قطاع غزة ضمن عملية عسكرية بدأتها عصر أمس الجمعة.

واستهدفت قوات الاحتلال بعدد من الصواريخ أرضا زراعية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، في حين قامت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- بإطلاق رشقات صاروخية جديدة، باتجاه إسرائيل.

📊 إنفوجرافيك صفا | حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة pic.twitter.com/8QQ43WVQWH — وكالة صفا (@SafaPs) August 6, 2022

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف فجر اليوم السبت مواقع لإنتاج الأسلحة تابعة للجهاد الإسلامي وقصف موقعا لإنتاج المواد المستخدمة في صناعة الصواريخ ومواقع لإنتاج قذائف الهاون في القطاع، بحسب ما قال.

وأوضح جيش الاحتلال أنه يواصل قصف مواقع تابعة للجهاد الإسلامي في أنحاء متفرقة من قطاع غزة. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش قصف حتى فجر السبت، 26 هدفا تابعا للجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وقال إن منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ “نفذت 55 عملية اعتراض ناجحة لصواريخ تم إطلاقها من قطاع غزة”، وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) إن المقاتلات الإسرائيلية والطائرات المسيرة، قصفت قطاع غزة بـ16 طنا من الذخيرة.

وأضافت الصحيفة أن مقاتلات إسرائيلية تشارك في مطاردة خلايا تابعة لحركة لجهاد الإسلامي، إلى جانب حوالي 50 طائرة بدون طيار.

🔴 متابعة صفا| سرايا القدس تقصف موقع "صوفا" في تمام الساعة 08:30 صباحًا وتستهدف "نير عام" و "ياد مردخاي" بعدد من قذائف الهاون الساعة 09:40 صباحًا — وكالة صفا (@SafaPs) August 6, 2022

وفي هذا السياق أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح السبت، أن العملية العسكرية التي أطلقها أمس الجمعة ضد حركة الجهاد الإسلامي في غزة، قد تستمر مدة أسبوع.

وقال في بيان صحفي “نستعد لأيام طويلة من العمليات العسكرية، إلى أسبوع وإذا لزم الأمر ستكون أطول”.

جيش الاحتلال يستدعي 25 ألف جندي احتياط و4 سرايا تعزيزية#عاجلhttps://t.co/SHyCKEDwia pic.twitter.com/bHcCRWvjNa — Quds Press | قدس برس (@QudsPress) August 5, 2022

رشقات صاروخية

من جانبها أعلنت سرايا القدس أنها أطلقت أكثر من 100 صاروخ على مدن وبلدات إسرائيلية من بينها تل أبيب، وقالت إنها قصفت صباح اليوم السبت عددا من الأهداف الإسرائيلية بأعداد من قذائف الهاون.

وعلى الجانب الإسرائيلي، أصيب 5 أشخاص 4 منهم بجروح طفيفة خلال ركضهم إلى الملاجئ والآخر بالذعر بعد دوي صافرات الإنذار عقب إطلاق صواريخ من غزة.

"الجهاد الإسلامي" تحث جناحها العسكري على "القيام بواجبه" في الضفة الغربية

#عاجلhttps://t.co/tdDxACvm45 pic.twitter.com/qDQdDVKP0E — Quds Press | قدس برس (@QudsPress) August 5, 2022

وقالت (نجمة داود الحمراء) وهي هيئة إسعاف رسمية، في بيان نقلته قناة (كان) الرسمية إن 5 أشخاص قد أصيبوا من بينهم 4 بجروح طفيفة خلال ركضهم نحو الملاجئ في مدينتي أسدود وسديروت (جنوب) في حين أصيب خامس بحالة ذعر.

في سياق متصل سقط جزء من صاروخ أطلقته منظومة القبة الحديدية المضادة للقذائف بالقرب من قسم الطوارئ في مستشفى برزيلاي في عسقلان (جنوب) بحسب القناة الرسمية.

كما ذكرت قناة كان الرسمية أن صاروخا سقط في موقع بناء في حي غير مأهول في مستوطنة سديروت وخلّف أضرارا مادية.

"الجهاد الإسلامي": أمطرنا الأراضي المحتلة بأكثر من 100 صاروخ

#عاجلhttps://t.co/sTvdw18O3u pic.twitter.com/xNurcnRHHf — Quds Press | قدس برس (@QudsPress) August 5, 2022

اعتقال كوادر من الجهاد

وفي هذا السياق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت اعتقال 19 من أعضاء حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، في حين يشن ضربات على أهداف عسكرية للحركة في غزة.

نصرة لغزة.. دعوات مقدسية للمشاركة بوقفة تضامنية في منطقة باب العامود pic.twitter.com/GX20U3EG7O — AlQastal القسطل (@AlQastalps) August 6, 2022

ويأتي التصعيد الدامي الأخير في غزة بعدما اعتقلت إسرائيل في وقت سابق هذا الأسبوع القيادي في حركة الجهاد الإسلامي باسم السعدي بعد إصابته بجروح.