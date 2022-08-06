الأخبار

ارتفاع عدد شهداء غزة مع استمرار غارات الاحتلال والمقاومة تطلق رشقات صاروخية تجاه إسرائيل (فيديو)

6/8/2022-|آخر تحديث: 6/8/202212:01 PM (مكة المكرمة)

استشهد فلسطيني وأصيب آخر صباح اليوم السبت جراء غارات إسرائيلية استهدفت غزة، وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 11 بينهم طفلة عمرها 5 سنوات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن طائرة حربية بدون طيار أطلقت صاروخا تجاه أرض زراعية في منطقة الزنة شرق بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس، مما أدى إلى استشهاد المواطن تميم غسان حجازي، وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

تجدد الغارات على غزة

وشنّت المقاتلات الحربية الإسرائيلية صباح السبت، غارات جديدة على قطاع غزة ضمن عملية عسكرية بدأتها عصر أمس الجمعة.

واستهدفت قوات الاحتلال بعدد من الصواريخ أرضا زراعية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، في حين قامت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- بإطلاق رشقات صاروخية جديدة، باتجاه إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف فجر اليوم السبت مواقع لإنتاج الأسلحة تابعة للجهاد الإسلامي وقصف موقعا لإنتاج المواد المستخدمة في صناعة الصواريخ ومواقع لإنتاج قذائف الهاون في القطاع، بحسب ما قال.

وأوضح جيش الاحتلال أنه يواصل قصف مواقع تابعة للجهاد الإسلامي في أنحاء متفرقة من قطاع غزة. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش قصف حتى فجر السبت، 26 هدفا تابعا للجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وقال إن منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ “نفذت 55 عملية اعتراض ناجحة لصواريخ تم إطلاقها من قطاع غزة”، وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) إن المقاتلات الإسرائيلية والطائرات المسيرة، قصفت قطاع غزة بـ16 طنا من الذخيرة.

وأضافت الصحيفة أن مقاتلات إسرائيلية تشارك في مطاردة خلايا تابعة لحركة لجهاد الإسلامي، إلى جانب حوالي 50 طائرة بدون طيار.

وفي هذا السياق أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح السبت، أن العملية العسكرية التي أطلقها أمس الجمعة ضد حركة الجهاد الإسلامي في غزة، قد تستمر مدة أسبوع.

وقال في بيان صحفي “نستعد لأيام طويلة من العمليات العسكرية، إلى أسبوع وإذا لزم الأمر ستكون أطول”.

رشقات صاروخية

من جانبها أعلنت سرايا القدس أنها أطلقت أكثر من 100 صاروخ على مدن وبلدات إسرائيلية من بينها تل أبيب، وقالت إنها قصفت صباح اليوم السبت عددا من الأهداف الإسرائيلية بأعداد من قذائف الهاون.

وعلى الجانب الإسرائيلي، أصيب 5 أشخاص 4 منهم بجروح طفيفة خلال ركضهم إلى الملاجئ والآخر بالذعر بعد دوي صافرات الإنذار عقب إطلاق صواريخ من غزة.

وقالت (نجمة داود الحمراء) وهي هيئة إسعاف رسمية، في بيان نقلته قناة (كان) الرسمية إن 5 أشخاص قد أصيبوا من بينهم 4 بجروح طفيفة خلال ركضهم نحو الملاجئ في مدينتي أسدود وسديروت (جنوب) في حين أصيب خامس بحالة ذعر.

في سياق متصل سقط جزء من صاروخ أطلقته منظومة القبة الحديدية المضادة للقذائف بالقرب من قسم الطوارئ في مستشفى برزيلاي في عسقلان (جنوب) بحسب القناة الرسمية.

كما ذكرت قناة كان الرسمية أن صاروخا سقط في موقع بناء في حي غير مأهول في مستوطنة سديروت وخلّف أضرارا مادية.

اعتقال كوادر من الجهاد

وفي هذا السياق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت اعتقال 19 من أعضاء حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، في حين يشن ضربات على أهداف عسكرية للحركة في غزة.

ويأتي التصعيد الدامي الأخير في غزة بعدما اعتقلت إسرائيل في وقت سابق هذا الأسبوع القيادي في حركة الجهاد الإسلامي باسم السعدي بعد إصابته بجروح.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات