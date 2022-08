أسوشيتد برس: ثلاثة دوافع وراء العدوان الإسرائيلي على غزة

رصد تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية ثلاثة دوافع رئيسية وراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة تنوعت بين أهداف عسكرية وسياسية ودولية.

وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت “تستهدف في المقام الأول قائدًا كبيرًا بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية المدعومة من إيران”.

وجاء ذلك في أعقاب اعتقال قيادي بارز آخر في الحركة الأسبوع الماضي، خلال عملية إسرائيلية استمرت شهورًا تهدف إلى اعتقال الفلسطينيين الذين تصنفهم سلطات الاحتلال أنهم “مشتبه بهم في هجمات مسلحة”.

وتحدّث التقرير عن حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، وقال إنها “تتمتع بدعم مالي وعسكري مباشر من إيران”، مشيرًا إلى أن علاقة الحركة بطهران “أصبحت القوة الدافعة للانخراط في الهجمات الصاروخية وغيرها من المواجهات مع إسرائيل”.

واعتبرت أسوشيتد برس أن حركة الجهاد الإسلامي فصيل “أكثر تشددًا” أُسِّس عام 1981 بهدف إقامة دولة فلسطينية إسلامية في الضفة الغربية وغزة.

وصُنّفت الحركة “منظمة إرهابية” من وزارة الخارجية الأمريكية والاتحاد الأوروبي وحكومات أخرى.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن الغارات الإسرائيلية التي بدأت منذ عصر الجمعة، أسفرت عن استشهاد 15 فلسطينيًّا بينهم طفلة وامرأة وإصابة 125 آخرين بجروح مختلفة.

EXPLAINER: What is driving the current violence between Israel and Palestinian militants in the Gaza Strip. https://t.co/K88ezYs9RP

— The Associated Press (@AP) August 6, 2022