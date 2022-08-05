4 في حالة حرجة جراء إصابتهم بصاعقة قرب البيت الأبيض (فيديو)

أعلن مسؤولون في واشنطن أن 4 أصيبوا بصاعقة قرب البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية مساء أمس الخميس، وأنهم في حالة حرجة.

وضربت الصاعقة حديقة صغيرة على الجانب الآخر من شارع البيت الأبيض، مما أدى إلى إصابة رجلين وامرأتين “بجروح خطيرة تهدد حياتهم” حسب بيان من المسؤولين.

وذكر بيان صدر عن إدارة الإطفاء والطوارئ في واشنطن، أن الضحايا نُقلوا إلى مستشفيات محلية.

وساحة لافاييت حديقة عامة تبلغ مساحتها نحو 7 أفدنة وتقع شمال البيت الأبيض وغالبًا ما تكون مزدحمة بالزوار وخاصة في أشهر الصيف.

وقال خبراء الأرصاد إن درجات الحرارة في واشنطن تجاوزت 90 درجة فهرنهايت (32.2 درجة مئوية) يوم الخميس رغم ارتفاع الرطوبة، حيث بدت الحرارة أكثر من 100 فهرنهايت، في وقت اجتاحت عاصفة رعدية عنيفة العاصمة مساء الخميس.

وقال مسؤول الإطفاء إن ضباط الخدمة السرية الأمريكية وشرطة المتنزهات الأمريكية، الذين يوجدون بشكل منتظم في الميدان توجهوا إلى الضحايا فورًا لمساعدتهم.

وتم استدعاء طواقم الطوارئ الطبية إلى مكان الحادث قبيل الساعة السابعة مساءً بقليل، وظل جزء من الحديقة مغلقًا أكثر من ساعة مع وجود طواقم الطوارئ في مكان الحادث.

وظهرت في صور نشرتها إدارة الإطفاء على وسائل التواصل الاجتماعي سيارات إسعاف وعربة إطفاء بأضواء ساطعة تعمل في مكان الحادث.