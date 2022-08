يفتقدون الطعام ومياه الشرب.. معاناة مستمرة يعيشها أهالي مخيم الركبان السوري ودعوات لإنقاذهم (فيديو)

شارك أهالي مدينة الباب في ريف حلب في وقفة احتجاجية للمطالبة بتوفير المياه الصالحة للشرب لإنقاذ أهالي مخيم الركبان على الحدود الأردنية العراقية، في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة.

وطالب العديد من سكان المناطق السورية بنقل أهالي المخيم إلى المدن الشمالية رغم تدهور الأوضاع هناك، لأنهم يعتبرونها مكانا أفضل بكثير من أوضاعهم في المخيم.

ويعيش داخل مخيم الركبان ما يقرب من 7500 شخص منذ نهاية مايو/أيار الماضي، ويعانون من من تداعيات انخفاض كمية المياه الصالحة للشرب إلى النصف تقريبا بعدما كانت تصل إليهم عبر الحدود الأردنية بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

ووجهت الشبكة السورية لحقوق الإنسان نداء استغاثة لوقف معاناة آلاف النازحين في مخيم الركبان إثر نقص المياه الصالحة للشرب.

وأشارت الشبكة إلى أن مخيم الركبان مُحاصر منذ سنوات من قبل قوات النظام السوري الذي يمنع خروج ودخول أبناء المخيم، وبالتالي يُعتبر قاطنوه بمثابة محتجزين فيه.

وأدانت الشبكة محاولات التضييق على سكان المخيم بهدف دفعهم للفرار إلى مناطق النظام السوري، لما في ذلك من تهديد جدي على حياتهم، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل السريع.

ودشن رواد مواقع التواصل وسم (أنقذوا مخيم الركبان) بهدف دعوة المنظمات الدولية والأمم المتحدة بالإضافة إلى السلطات الأردنية للتدخل وتوصيل مياه الشرب لأهالي المخيم.

Approximately 10,000 Syrians are at risk of dying of thirst in the middle of the desert. These families fled to be settled in Rukban camp. Don’t let them die of thirst. Do anything to help them.

#Save_The_Rukban_Camp #انقذوا_مخيم_الركبان pic.twitter.com/rEVNn51jhE

